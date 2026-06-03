Ghrishneshwar Jyotirlinga: घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जब भक्त घुश्मा के लिए प्रकट हुए महादेव

Grishneshwar Jyotirlinga Mandir: भारत की सनातन संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, लेकिन महाराष्ट्र के वेरुल (एलोरा) में स्थित घृष्णेश्वर महादेव का इतिहास (Ghrishneshwar Jyotirlinga) और महिमा सबसे अनोखी है। यह न केवल भगवान शिव का 12वां यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग है, बल्कि यह इंसानी ईर्ष्या पर निश्छल भक्ति की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं और ऐतिहासिक दौलताबाद किले के साये में बसा यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ है।