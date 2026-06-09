Parama Ekadashi 2026: अधिक मास की आखिरी एकादशी कब है, जानें शुभ मुहूर्त और पारण समय

Parama Ekadashi 2026: ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी आगामी 11 जून को रहेगी। इस एकादशी पर गुरुवार के साथ ही अधिकमास का भी संयोग रहेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कई योग का दुर्लभ महासंयोग भी बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन संयोगों में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना, व्रत, दान और मंत्र जाप से सामान्य दिनों की तुलना में सहस्त्र गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति की मान्यता है।