Adhik Maas 2026: 29 दिन बदल सकते हैं जीवन की दिशा, ज्योतिषाचार्य से जानें क्या करें और क्या नहीं

Adhik Maas 2026 : हिंदू पंचांग के अनुसार 17 मई 2026 से पवित्र अधिकमास यानी पुरुषोत्तम मास (Purushottam Maas 2026) की शुरुआत हो रही है। यह महीना हर तीन साल में एक बार आता है और धार्मिक दृष्टि से बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस बार यह विशेष महीना 15 जून 2026 तक रहेगा। मान्यता है कि इस पूरे समय भगवान विष्णु की आराधना (Vishnu Puja) करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व बताया गया है।