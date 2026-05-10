अधिक मास 2026: जयपुर होगा राममय, 17 मई से मांगलिक कार्य बंद, जानें अधिक मास में क्या करें दान

Adhik Maas 2026 Begins on May 17 : जयपुर. जप, तप और श्री हरि (भगवान विष्णु) की आराधना के लिए खास अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) की शुरुआत 17 मई से होगी। 17 मई से लेकर 15 जून 2026 तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करीब आठ साल बाद ऐसा संयोग रहेगा जब ज्येष्ठ में पुरुषोत्तम मास भी रहेगा। ज्योतिषाचार्य पं. दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को पूर्वाह्वव्यापिनी दशमी और हस्त नक्षत्र में गंगा जी का अवतरण हुआ था। इसी दिन गंगादशमी का पर्व मनाया जाता है।