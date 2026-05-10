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अधिक मास 2026: जयपुर होगा राममय, 17 मई से मांगलिक कार्य बंद, जानें अधिक मास में क्या करें दान

Adhik Maas 2026 : 17 मई 2026 से शुरू हो रहे अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) में जयपुर राममय नजर आएगा। मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी, जबकि शहर में भागवत कथा, रामचरितमानस अखंड पाठ, महायज्ञ और दान-पुण्य के विशेष आयोजन होंगे। जानें अधिक मास में किन चीजों का दान करना शुभ माना गया है।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 10, 2026

Adhik Maas 2026

Adhik Maas 2026: 17 मई से शादी-विवाह पर रोक, जानें अधिक मास में क्या करें दान (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Adhik Maas 2026 Begins on May 17 : जयपुर. जप, तप और श्री हरि (भगवान विष्णु) की आराधना के लिए खास अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) की शुरुआत 17 मई से होगी। 17 मई से लेकर 15 जून 2026 तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करीब आठ साल बाद ऐसा संयोग रहेगा जब ज्येष्ठ में पुरुषोत्तम मास भी रहेगा। ज्योतिषाचार्य पं. दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को पूर्वाह्वव्यापिनी दशमी और हस्त नक्षत्र में गंगा जी का अवतरण हुआ था। इसी दिन गंगादशमी का पर्व मनाया जाता है।

ज्योतिषाचार्य पं. मोहनलाल शर्मा ने बताया कि इस दौरान धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ, दान-पुण्य और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास लगभग हर 32 महीने 16 दिन में एक बार आता है। वहीं, अधिक मास शुरू होने से पूर्व एक सप्ताह में शहर में करीब तीन हजार शादियां होंगी।

अधिक मास में करें इन चीजों का दान

1. जल और अन्न का दान

    • अधिक मास में अन्न और जल का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।
    • गर्मी के मौसम में प्यासों को पानी पिलाना विशेष फलदायी होता है।
    • प्याऊ लगवाना या पानी से भरा मटका दान करना शुभ माना जाता है।
    • राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

    2. मालपुआ का दान

      • अधिक मास में मालपुआ दान करना लाभदायक माना गया है।
      • इससे घर में सुख-समृद्धि आती है।
      • कांसे के पात्र में 33 मालपुए रखकर दान करने से पितृ दोष दूर होता है।
      • धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने की भी मान्यता है।

      3. पीले वस्त्रों का दान

        • अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है।
        • इस महीने पीले वस्त्र दान करना शुभ होता है।
        • ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान करने से करियर और व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं।
        • कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है।

        शहर के 70 प्रतिशत मैरिज गार्डन बुक

        अगले सप्ताह से मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। ऐसे में एक सप्ताह में राजधानी में तीन हजार से अधिक मांगलिक कार्य होंगे। 70 प्रतिशत गार्डन बुक हैं।
        भवानीशंकर माली, महामंत्री, ऑल वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन राजस्थान

        1008 आसनों पर होंगे अखंड पाठ

        गोविंददेव जी मंदिर स्थित सत्संग भवन एक बार फिर रामनाम से गुंजायमान होगा। आगामी 30 और 31 मई को 1008 आसनों पर रामचरितमानस के अखंड पाठ होंगे, जो कि 27 घंटे चलेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क आसन बुकिंग की व्यवस्था 'प्रथम आओ-प्रथम पाओ' के आधार पर की गई है।

        18000 श्लोकों का होगा सस्वर पाठ

        16 मई से राजापार्क स्थित भाटिया भवन में 108 श्रीमद्भागवत कथा की शुरुआत होगी। शाम पांच बजे कलश यात्रा और 108 पोथी यात्रा तिलक नगर स्थित मंडलेश्वर शिव मंदिर से रवाना होगी। सुबह छह बजे से शुरू होने वाली कथा में वृंदावन, काशी सहित चार से अधिक जगहों के 108 विद्वान श्रीमद्भागवत महापुराण के सभी 18 हजार श्लोकों के सस्वर पाठ करेंगे। आचार्य सुरेश शास्त्री कथा के प्रसंग सुनाएंगे।

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        Published on:

        10 May 2026 11:02 am

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / अधिक मास 2026: जयपुर होगा राममय, 17 मई से मांगलिक कार्य बंद, जानें अधिक मास में क्या करें दान

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