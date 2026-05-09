Panchang : आज का शुभ समय 10 मई 2026: चर, लाभ और अमृत चौघड़िया में करें नए काम की शुरुआत

11.5.2026 सोमवार - भद्रा रात्रि 3-09 से प्रारम्भ, सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 7-31 पर, मंगल का अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में प्रवेश दिन 12-39 पर, हर्षल का कृत्तिका नक्षत्र चरण 4 में प्रवेश रात्रि 3-12 पर, पंचक, कुमारयोग रात्रि 1-29 से प्रारम्भ,

12.5.2026 मंगलवार – भद्रा दिन 2-53 तक, पंचक, वैधति पुण्यं, अन्तर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस, कुमारयोग रात्रि 1-17 तक, सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 1-17 से सूयोंदय तक

13.5.2026 बुधवार - बुध ग्रह का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश दिन 11-44 पर, अपरा एकादशी व्रत, भद्रकाली एकादशी (पंजाब), जलक्रीड़ा एकादशी (उड़ीसा), पंचक, गंडमूल प्रारंभ रात्रि 12-18 से, राजयोग दिन 1-30 से रात्रि 12-18 तक

14.5.2026 गुरुवार - बुध ग्रह का वृष राशि में प्रवेश रात्रि 12-31 पर, गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र चरण 3 में प्रवेश प्रातः 6-36 पर, शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में प्रवेश दिन 10-53 पर, प्रदोष व्रत, मधुसूदन द्वादशी, मुनि अनन्तनाथ जयंती, वट सावित्री व्रत प्रारंभ तीन दिन का, पचक रात्रि 10-34 तक, विवाह मुहूर्त्त्त रेवती नक्षत्र में, गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि, सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि

15.5.2026 शुक्रवार - भद्रा दिन 8-32 से रात्रि 6-52 तक, ज्येष्ठ संक्रांति, सूर्य का वृष राशि में प्रवेश प्रातः 6-22 पर, संक्रांति पुण्यकाल दिन 12-46 तक, मास शिवरात्रि, सावित्री चतुर्दशी (बंगाल), वट सावित्री व्रत दूसरा दिन, मुनि शांतिनाथ जयंती, चतुर्दशी तिथि क्षय, मेला डूंगरी जातर मनाली में प्रारंभ (हि.प्र.), अंतर्राष्टरीय परिवार दिवस, गंडमूल रात्रि 8-15 तक, सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8.15 तक

16.5.2026 शनिवार – बड़पूजन अमावस्या, वट सावित्री व्रत समाप्त, देवपितृकार्य अमावस्या, संत ज्ञानेश्वर जयंती, शनैश्चरी अमावस्या, शनि जयंती, भावुका अमावस्या, फलहारिणी कलिका पूजन (बंगाल)

17.5.2026 रविवार – शनि का रेवती नक्षत्र चरण 1 में प्रवेश दिन 2-40 पर, ज्येष्ठ अधिक (पुरुषोत्तम) मास प्रारंभ, विश्व दूर संचार दिवस, श्री गंगादशाश्व मेघ स्नान प्रारंभ