Rahu Effects: राहु खराब हो तो दिखते हैं ये संकेत, करियर और मानसिक तनाव से है कनेक्शन

Rahu Effects : आजकल कई लोग मानसिक तनाव, डर, भ्रम और फैसलों में अस्थिरता जैसी समस्याओं से जूझते हैं। ज्योतिष में इन स्थितियों का संबंध राहु से माना जाता है। ज्योतिषाचार्य संजीव ठाकुर ने अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में बताया कि राहु व्यक्ति की सोच, करियर, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने शुभ और अशुभ राहु के संकेतों के साथ कुछ आसान उपाय भी बताए।