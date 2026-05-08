Panchang : आज का पंचांग 9 मई 2026: शुभ चौघड़िया, राहुकाल, कालाष्टमी और सर्वार्थसिद्धि योग

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक

तिथि – सप्तमी तिथि दिन 2.03 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – श्रवण नक्षत्र रात्रि 11.25 तक रहेगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा ।

योग – शुक्ल योग रात्रि 2.36 तक रहेगा तदुपरान्त ब्रह्म योग रहेगा ।

करण – बव करण दिन 2.03 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योंग रात्रि 11-25 तक.

व्रत / दिवस विशेष – कालाष्टमी, द्वितीय शनिवार, गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, श्री टैगोर जयंती (बंगाल ), विवाह मुहर्त्त धनिष्ठा नक्षत्र में, महापात योग सायं 6-53 से रात्रि 11-52 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा