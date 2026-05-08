Panchang : आज का पंचांग 9 मई 2026: शुभ चौघड़िया, राहुकाल, कालाष्टमी और सर्वार्थसिद्धि योग

Aaj Ka Panchang 9 May 2026 : 9 मई 2026 पंचांग: कालाष्टमी, धनिष्ठा नक्षत्र और अमृत चौघड़िया का समय (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Aaj Ka Panchang 9 May 2026: आज शनिवार, 9 मई 2026 का पंचांग धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज कालाष्टमी, सर्वार्थसिद्धि योग तथा धनिष्ठा नक्षत्र में विवाह मुहूर्त जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार शुभ, लाभ और अमृत चौघड़िया के दौरान नए कार्य प्रारम्भ करना विशेष फलदायी रहेगा। साथ ही राहुकाल, दिशा शूल, तिथि, नक्षत्र और चंद्र राशि की जानकारी आपके दैनिक कार्यों को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
|चौघड़िया
|समय
|शुभता
|उपयोग
|शुभ
|सुबह 7:26 से 9:05 तक
|शुभ
|मांगलिक एवं नए कार्य प्रारम्भ करने के लिए उत्तम
|चर
|दोपहर 12:23 से 2:02 तक
|मध्यम शुभ
|यात्रा, व्यापार एवं सामान्य कार्यों के लिए अच्छा
|लाभ
|दोपहर 2:02 से 3:41 तक
|लाभकारी
|धन, व्यापार एवं निवेश संबंधी कार्यों के लिए शुभ
|अमृत
|दोपहर 3:41 से 5:20 तक
|अत्यंत शुभ
|सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ
दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक
तिथि – सप्तमी तिथि दिन 2.03 तक होगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – श्रवण नक्षत्र रात्रि 11.25 तक रहेगा तदुपरान्त धनिष्ठा नक्षत्र होगा ।
योग – शुक्ल योग रात्रि 2.36 तक रहेगा तदुपरान्त ब्रह्म योग रहेगा ।
करण – बव करण दिन 2.03 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योंग रात्रि 11-25 तक.
व्रत / दिवस विशेष – कालाष्टमी, द्वितीय शनिवार, गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, श्री टैगोर जयंती (बंगाल ), विवाह मुहर्त्त धनिष्ठा नक्षत्र में, महापात योग सायं 6-53 से रात्रि 11-52 तक,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा
मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। अधिकतर तोल-मोल कर बात करते हैं और एकांतप्रिय, तपस्या व तप पसंद करते हैं। ऐसे जातक गंभीर, भावुक, संवेदनशील, उच्चाभिलाषी, सेवाधर्मी, मननशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।
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