8 मई 2026 का पंचांग: आज बन रहे हैं रवियोग और सर्वार्थसिद्धि योग, जानें शुभ मुहूर्त

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा

तिथि – षष्ठी तिथि दिन 12.22 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9.20 तक रहेगा तदुपरान्त श्रवण नक्षत्र होगा ।

योग – शुभ योग रात्रि 2.30 तक रहेगा तदुपरान्त शुक्ल योग रहेगा ।

करण – वणिज करण दिन 12.22 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि 9-20 तक, सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 9-20 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 12-22 से रात्रि 1-12 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 9-47 पर,