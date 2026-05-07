शुक्र गोचर 8 मई 2026: मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश से मेष, सिंह और कुंभ राशि को धन लाभ व करियर में सफलता

Shukra Gochar 8 May 2026 : 8 मई 2026 शुक्र गोचर (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Shukra Gochar 8 May 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ऐश्वर्य और विलासिता के कारक शुक्र देव जब भी अपनी गति बदलते हैं तो इसकसीधा असर हमारी जेब और खुशियों पर पड़ता है। 8 मई 2026 की रात 09:51 बजे, शुक्र रोहिणी नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। मंगल यानी ऊर्जा और शुक्र यानी सुख-सुविधा। जब इन दोनों की ऊर्जा मिलती है, तो यह सोने पर सुहागा वाला योग बनाती है। पंडित प्रमोद शर्मा से जानते हैं इस बदलाव से किन राशियों के घर में लक्ष्मी जी दस्तक देने वाली हैं।
मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके दूसरे भाव (धन भाव) में होगा।
असर: अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो इस दौरान वापस मिल सकता है।
रिश्ते: नए पार्टनर से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में भावनात्मक मजबूती लाएगा। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि आप अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे।
शुक्र आपकी राशि के 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर करेंगे। यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है।
फायदा: व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं।
खास: अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब सेहत में सुधार होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का 5वें भाव में आना खुशियों की सौगात लाएगा।
करियर: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है या मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है।
छात्र: जो छात्र कला, साहित्य या डिजाइनिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें नई और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मन प्रसन्न और शांत रहेगा।
मृगशिरा नक्षत्र का संबंध मंगल से होने के कारण इस दौरान लोगों के निर्णय लेने की क्षमता में गजब का सुधार आएगा।
प्रेम संबंध: अगर पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी, तो 8 मई के बाद दूरियां कम होंगी। अविवाहितों के लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं।
बिजनेस: कला, मीडिया, फैशन और डेकोरेटिव बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' साबित होगा।
इस दौरान बुध भी उत्तर दिशा की ओर संचरण कर रहे होंगे, जो व्यापारिक बुद्धि को तेज करेंगे। ज्योतिषियों का मानना है कि शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन भौतिक सुख तो देगा ही, लेकिन मंगल का प्रभाव होने के कारण आपको 'जल्दबाजी में निवेश' करने से बचना चाहिए।
विशेष उपाय: शुक्र के शुभ फल बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं (मिश्री, दूध या सफेद कपड़े) का दान करें और "ॐ शुं शुक्राय नमः" का जाप करें।
8 मई 2026 की यह खगोलीय घटना केवल ग्रहों का फेरबदल नहीं है, बल्कि यह आपके करियर और रिश्तों को नई दिशा देने का एक संकेत है। अपनी राशि के अनुसार तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि शुक्र देव आशीर्वाद देने आ रहे हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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