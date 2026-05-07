शुक्र गोचर 8 मई 2026: मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश से मेष, सिंह और कुंभ राशि को धन लाभ व करियर में सफलता

Shukra Gochar 8 May 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ऐश्वर्य और विलासिता के कारक शुक्र देव जब भी अपनी गति बदलते हैं तो इसकसीधा असर हमारी जेब और खुशियों पर पड़ता है। 8 मई 2026 की रात 09:51 बजे, शुक्र रोहिणी नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। मंगल यानी ऊर्जा और शुक्र यानी सुख-सुविधा। जब इन दोनों की ऊर्जा मिलती है, तो यह सोने पर सुहागा वाला योग बनाती है। पंडित प्रमोद शर्मा से जानते हैं इस बदलाव से किन राशियों के घर में लक्ष्मी जी दस्तक देने वाली हैं।