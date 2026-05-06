6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Most Cheater Zodiac Sign: कहीं आपका दोस्त भी तो नहीं इस राशि का? जो वक्त आने पर दे सकता है धोखा

Astrology Cheating Signs: कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जो अपनी स्वतंत्र सोच, चंचलता या भावनाओं को छिपाने की आदत के कारण रिश्तों में स्थिर नहीं रह पातीं। ऐसे में कई बार इन्हें धोखा देने वाली राशियों की श्रेणी में रखा जाता है। जानें, कहीं आपका दोस्त भी तो इसी राशि का नहीं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 06, 2026

Most Cheater Zodiac Sign,

Most Unfaithful Zodiac Signs|Chatgpt

Most Cheater Zodiac Sign: हर राशि का अपना अलग स्वभाव और व्यक्तित्व होता है, जो रिश्तों की मजबूती और भरोसे को प्रभावित करता है। कुछ राशियां स्वभाव से अधिक स्वतंत्र, चंचल या अपनी भावनाओं को छिपाने वाली मानी जाती हैं, जिसके कारण उन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। कई बार इसी प्रवृत्ति की वजह से इन्हें ‘धोखा देने वाली’ राशियों की श्रेणी में रखा जाता है। ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा के अनुसार मिथुन, मेष, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि के लोग प्यार और रिश्तों में कभी-कभी अस्थिर या अप्रत्याशित व्यवहार कर सकते हैं।

मिथुन (Gemini)- दोहरा स्वभाव और जल्दी बोर होने की आदत

मिथुन राशि के लोग बहुत सामाजिक, बातूनी और चतुर होते हैं। लेकिन इनका मूड और रुचियां तेजी से बदलती हैं। यही कारण है कि इन्हें रिश्तों में लंबे समय तक एक ही चीज़ बनाए रखना कठिन लग सकता है। कभी-कभी ये नए विकल्पों की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

धनु (Sagittarius)- स्वतंत्रता सबसे बड़ी प्राथमिकता

धनु राशि के लोग आजादी पसंद करते हैं। इन्हें बंधन या सीमाएं पसंद नहीं होतीं। अगर रिश्ते में इन्हें घुटन महसूस हो, तो ये दूरी बना सकते हैं या नए अनुभवों की तलाश में निकल जाते हैं।

मेष (Aries)- आवेग में लिए गए फैसले

मेष राशि के लोग बहुत जल्दी फैसले लेते हैं और एड्रेनालाईन से भरे होते हैं। कई बार ये बिना सोचे-समझे भावनाओं में बहकर रिश्तों में गलत कदम उठा सकते हैं।

वृश्चिक (Scorpio)- भावनात्मक लेकिन रहस्यमयी

वृश्चिक राशि के लोग बहुत गहरे और भावुक होते हैं, लेकिन साथ ही ये रहस्य पसंद करते हैं। अगर इन्हें चोट पहुंचे तो ये बदले की भावना भी रख सकते हैं, जिससे रिश्तों में जटिलता आ सकती है।

कुंभ (Aquarius)-स्वतंत्र सोच और दूरी

कुंभ राशि के लोग अपनी आजादी और व्यक्तिगत स्पेस को बहुत महत्व देते हैं। ये भावनाओं को ज्यादा खुलकर नहीं दिखाते, जिससे पार्टनर को कभी-कभी दूरी महसूस हो सकती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Brahma Muhurat Mantra: सुबह 4 से 5:30 के बीच करें इन मंत्रों का जाप, लाइफ में मिल सकती है सक्सेस
धर्म/ज्योतिष
Brahma Muhurat Mantra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

06 May 2026 03:40 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Most Cheater Zodiac Sign: कहीं आपका दोस्त भी तो नहीं इस राशि का? जो वक्त आने पर दे सकता है धोखा

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Daily Horoscope 7 May 2026: मिथुन और कन्या को मिलेगा फायदा, कर्क और मकर रहें संभलकर, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल, लकी कलर और अंक

Daily Rashifal
राशिफल

Chandra Gochar: 7 मई रात 1:27 बजे चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश, 10 मई तक मिथुन, सिंह और कुंभ रहें सतर्क

Chandra gochar 2026
राशिफल

2 जून से शुरू होगा भाग्य का सुनहरा दौर, राहु के नक्षत्र में बुध बदलेगा मिथुन, सिंह, कन्या और कुंभ की तकदीर

Gochar in Ardra Nakshatra 2026
राशिफल

Rashifal 6 May 2026: आज का राशिफल में आपका दिन कैसा रहेगा? मेष से मीन तक जानें किसे मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान

Daily Rashifal Hindi
राशिफल

Numerology Secrets: इन 4 तारीखों को जन्मे लोगों को अक्सर मिलता है वफा के बदले धोखा

Numerology Secrets
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.