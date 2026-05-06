Most Cheater Zodiac Sign: कहीं आपका दोस्त भी तो नहीं इस राशि का? जो वक्त आने पर दे सकता है धोखा

Most Cheater Zodiac Sign: हर राशि का अपना अलग स्वभाव और व्यक्तित्व होता है, जो रिश्तों की मजबूती और भरोसे को प्रभावित करता है। कुछ राशियां स्वभाव से अधिक स्वतंत्र, चंचल या अपनी भावनाओं को छिपाने वाली मानी जाती हैं, जिसके कारण उन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। कई बार इसी प्रवृत्ति की वजह से इन्हें ‘धोखा देने वाली’ राशियों की श्रेणी में रखा जाता है। ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा के अनुसार मिथुन, मेष, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि के लोग प्यार और रिश्तों में कभी-कभी अस्थिर या अप्रत्याशित व्यवहार कर सकते हैं।