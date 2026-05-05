Numerology Secrets: इन 4 तारीखों को जन्मे लोगों को अक्सर मिलता है वफा के बदले धोखा

Numerology Secrets : कौन से लोग प्यार में ज्यादा धोखा खाते हैं? (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Numerology Secrets : अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी पर जान छिड़कते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ मायूसी और धोखा मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा बार-बार आपके साथ ही क्यों होता है? क्या यह सिर्फ आपकी किस्मत है या फिर आपके जन्म की तारीख में कोई गहरा राज छुपा है?
अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपकी जन्म की तारीख न केवल आपका स्वभाव बताती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि आप रिश्तों में कितने लकी या अनलकी रहने वाले हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी तारीखें हैं, जिन्हें प्यार में संभलकर रहने की जरूरत है।
अगर आपका जन्म इनमें से किसी तारीख को हुआ है, तो आपका स्वामी चंद्रमा है। आप स्वभाव से बेहद कोमल, केयरिंग और भावुक होते हैं। आप पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं। दिक्कत तब आती है जब आप सामने वाले से भी उतनी ही मासूमियत की उम्मीद करते हैं। आपकी यही ओवर-सेंसिटिविटी लोगों को आपको चोट पहुंचाने का मौका दे देती है।
6 नंबर शुक्र का प्रतीक है, जो प्यार और लग्जरी का ग्रह है। आप रिश्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। आप अपने पार्टनर को सिर-आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन अक्सर लोग आपकी इस अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते हैं। जब आपकी बेपनाह मोहब्बत के बदले आपको वो इज्जत नहीं मिलती, तो आपका दिल बुरी तरह टूट जाता है।
7 नंबर वाले लोग थोड़े रहस्यमयी और गहरी सोच वाले होते हैं। आप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उसे जाहिर करना आपको कम आता है। आपकी खामोशी और मन की बात मन में ही रखने की आदत पार्टनर के साथ दूरियां पैदा कर देती है। यही कम्युनिकेशन गैप अक्सर गलतफहमियों और फिर धोखे की वजह बनता है।
सिर्फ अंक ज्योतिष ही नहीं, बल्कि रिश्तों के मामलों में कुछ मनोवैज्ञानिक (Psychological) और ज्योतिषीय तथ्य भी अहम भूमिका निभाते हैं:
ज्योतिष के अनुसार, अगर किसी की कुंडली में शनि या राहु का प्रभाव सप्तम भाव (शादी का घर) पर हो, तो भी रिश्तों में अचानक अलगाव या धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
अंक 4 और 8 वाले लोग अक्सर रिश्तों में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनका हक मिलने में काफी समय लगता है। इन्हें अक्सर जीवन के शुरुआती दौर में धोखे का सामना करना पड़ता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे आपकी तारीख कोई भी हो, किसी भी रिश्ते में ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले पार्टनर की आदतों और उनकी बातों की सच्चाई को परखना बेहद जरूरी है।
रिश्ते दिल से चलते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना भी बुरा नहीं है। अगर आपकी जन्म तारीख ऊपर दी गई लिस्ट में है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा धोखा ही मिलेगा। इसका मतलब बस इतना है कि आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए और हर किसी को अपने दिल की चाबी देने से बचना चाहिए।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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