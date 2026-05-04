Panchang : आज का पंचांग 5 मई 2026 (मंगलवार): अंगारक चतुर्थी, शुभ समय और दिशा शूल पूरी जानकारी

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक

तिथि – चतुर्थी तिथि सम्पूर्ण दिन रात्रि तक होगी ।

नक्षत्र – ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 12.55 तक रहेगा तदुपरान्त मूल नक्षत्र होगा ।

योग – शिव योग रात्रि 12.16 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्ध योग रहेगा ।

करण – बव करण सायं 6.38 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

व्रत / दिवस विशेष – अंगारक चतुर्थी व्रत, चंद्रोदय जयपुर में रात्रि 10-32 पर, विवाह मुहर्त्त मूल नक्षत्र में, गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि

चन्द्रमा – आज दिन 12.55 तक वृश्चिक राशि में होगा तदुपरान्त धनु राशि में प्रवेश होगा ।