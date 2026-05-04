Panchang : आज का पंचांग 5 मई 2026 (मंगलवार): अंगारक चतुर्थी, शुभ समय और दिशा शूल पूरी जानकारी

Aaj Ka Panchang 5 May 2026 : आज का पंचांग 5 मई 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Aaj Ka Panchang 5 May 2026 : आज का पंचांग 5 मई 2026, मंगलवार का दिन विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व रखता है। पंडित मुकेश भारद्वाज ने बताया कि आज अंगारक चतुर्थी व्रत, गंडमूल योग और चंद्रमा का राशि परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। यदि आप आज कोई शुभ कार्य, यात्रा या नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो चौघड़िया, राहु काल और दिशा शूल की जानकारी अवश्य जान लें। सही समय पर किया गया कार्य सफलता और शुभ फल प्रदान करता है।
|क्रम संख्या
|चौघड़िया का प्रकार
|समय अवधि
|शुभता
|1
|चर
|9:07 AM – 10:45 AM
|सामान्य/शुभ
|2
|लाभ
|10:45 AM – 12:23 PM (लगभग)
|शुभ
|3
|अमृत
|12:23 PM – 2:02 PM
|अत्यंत शुभ
|4
|शुभ
|3:40 PM – 5:19 PM
|शुभ
दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक
तिथि – चतुर्थी तिथि सम्पूर्ण दिन रात्रि तक होगी ।
नक्षत्र – ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 12.55 तक रहेगा तदुपरान्त मूल नक्षत्र होगा ।
योग – शिव योग रात्रि 12.16 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्ध योग रहेगा ।
करण – बव करण सायं 6.38 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।
व्रत / दिवस विशेष – अंगारक चतुर्थी व्रत, चंद्रोदय जयपुर में रात्रि 10-32 पर, विवाह मुहर्त्त मूल नक्षत्र में, गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि
चन्द्रमा – आज दिन 12.55 तक वृश्चिक राशि में होगा तदुपरान्त धनु राशि में प्रवेश होगा ।
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, साहसी, उत्साही, व्यवहार-कुशल, स्पष्टवादी, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ट, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं।
धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं। हैं। इनमें विवेक, शक्ति और पराक्रम होता हैं। सौम्य शांत, सरल स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार हृदय, परोपकारी, संवेदनशील, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त होते हैं।
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