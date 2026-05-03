Panchang: आज का पंचांग 4 मई 2026: सर्वार्थसिद्धि योग में करें ये काम, जानें शुभ मुहूर्त और राहु काल

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक

तिथि – तृतिया तिथि अंतरात्रि 5.25 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी ।

नक्षत्र – अनुराधा नक्षत्र दिन 9.58 तक रहेगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।

योग – परिघ योग रात्रि 11.20 तक रहेगा तदुपरान्त शिव योग रहेगा ।

करण – वणिज करण दिन 4.13 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9-58 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 16-13 से रात्रि 5-25 तक. मां आनन्दमयी जयंती, गंडमूल प्रारंभ प्रातः 9-58 से,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा ।