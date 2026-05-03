3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchang: आज का पंचांग 4 मई 2026: सर्वार्थसिद्धि योग में करें ये काम, जानें शुभ मुहूर्त और राहु काल

Aaj Ka Panchang 4 May 2026 : आज का पंचांग 4 मई 2026 (सोमवार) : तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राहु काल, दिशा शूल और शुभ चौघड़िया। सर्वार्थसिद्धि योग व शुभ मुहूर्त में करें महत्वपूर्ण कार्य।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

May 03, 2026

Aaj Ka Panchang 4 May 2026

Aaj Ka Panchang 4 May 2026 : आज का पंचांग 4 मई 2026 (सोमवार) (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Aaj Ka Panchang 4 May 2026 : आज का पंचांग 4 मई 2026, सोमवार के अनुसार आज विक्रम संवत 2083 के रौद्र नाम संवत्सर में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज अनुराधा नक्षत्र प्रातः 9:58 तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। दिन में सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज के दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय महत्वपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। वहीं अमृत, शुभ, चर और लाभ चौघड़िया के दौरान कार्य प्रारंभ करना विशेष फलदायी रहेगा।

इसके अलावा आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा टालना उचित रहेगा। ज्योतिष के अनुसार आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक होगी, जो साहस, दृढ़ता और परिश्रम के लिए जानी जाती है।

आज का पंचांग सोमवार 4 मई, 2026 | Panchang Today 4 May 2026

  • विक्रम संवत् - 2083
  • संवत्सर नाम – रौद्र
  • शक संवत् – 1948
  • हिजरी सन् – 1447
  • मु. मास – 16 जिल्काद
  • अयन – उत्तरायण
  • ऋतु – ग्रीष्म ऋतु
  • मास – प्रथम ज्येष्ठ (शुद्ध)
  • पक्ष – कृष्ण

आज का चौघड़िया

क्रमांकचौघड़िया प्रकारसमयस्थिति
1अमृतसूर्योदय – 07:29अत्यंत शुभ
2शुभ09:07 – 10:45शुभ
3चर02:02 – 03:40सामान्य शुभ
4लाभ03:40 – (सूर्यास्त से पहले)लाभकारी
5अमृतलाभ के बाद – सूर्यास्त तकअत्यंत शुभ

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक
तिथि – तृतिया तिथि अंतरात्रि 5.25 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी ।
नक्षत्र – अनुराधा नक्षत्र दिन 9.58 तक रहेगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।
योग – परिघ योग रात्रि 11.20 तक रहेगा तदुपरान्त शिव योग रहेगा ।
करण – वणिज करण दिन 4.13 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9-58 तक,
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 16-13 से रात्रि 5-25 तक. मां आनन्दमयी जयंती, गंडमूल प्रारंभ प्रातः 9-58 से,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा ।

आज जन्म लेने वाले बच्चे

  • आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक होगी ।
  • आज दिन 9.58 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अनुराधा नक्षत्र होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।
  • आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ने, नो, या, यी पर रखे जा सकते हैं।

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, साहसी, उत्साही, व्यवहार-कुशल, स्पष्टवादी, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ट, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातक जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेते हैं उसे दृढ़तापूर्वक पालन करने का प्रयास भी करते हैं। ये केमिस्ट, इंजिनियर, वकील, पुलिस, सेना-विभाग, अध्यापन, ज्योतिष, अनुसंधानकर्ता के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal 3 May to 9 May 2026 : साप्ताहिक राशिफल 3–9 मई 2026: बुधादित्य राजयोग से बदलेगी किस्मत, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य
राशिफल
Saptahik Rashifal 3 May to 9 May 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

panchang

Published on:

03 May 2026 12:12 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang: आज का पंचांग 4 मई 2026: सर्वार्थसिद्धि योग में करें ये काम, जानें शुभ मुहूर्त और राहु काल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shiv Parvati Blessings Zodiac Signs: भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा इन 3 राशियों पर, किस्मत देती है हर कदम पर साथ

Shiv Parvati favorite zodiac signs
धर्म/ज्योतिष

Ank Jyotish: “तेरा यार हूं मैं” जैसे होते हैं इस मूलांक के लोग, हर हाल में निभाते हैं साथ, मुश्किल में कभी नहीं छोड़ते हाथ

Ank Jyotish
धर्म/ज्योतिष

Surya Budh Yuti Mesh Rashi: मेष राशि में सूर्य-बुध की युति: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के दरवाजे

Budhaditya Yoga May 2026
धर्म और अध्यात्म

Shani Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर 5 शुभ योगों का महासंयोग, शनिदेव की कृपा से दूर होंगे कष्ट, चमकेगी किस्मत

Shani Amavasya date and time 2026
धर्म और अध्यात्म

May Born People: मई में जन्मे लोग: जिद और जुनून का वो संगम जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना दे

May Born Personality Traits
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.