3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Surya Budh Yuti Mesh Rashi: मेष राशि में सूर्य-बुध की युति: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के दरवाजे

Surya Budh Yuti Mesh Rashi: मई 2026 में मेष राशि में बन रहा बुधादित्य योग कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। जानें किन लोगों को मिलेगा करियर में सफलता, धन लाभ और भाग्य का साथ। सूर्य और बुध की यह युति 15 मई तक असर दिखाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

May 03, 2026

Budhaditya Yoga May 2026

Budhaditya Yoga May 2026 : मई 2026 में बुधादित्य योग (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Budhaditya Yoga May 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल अक्सर बड़े बदलावों का संकेत देती है। असल में जब सूर्य (ग्रहों का राजा) और बुध (बुद्धि के दाता) एक साथ आते हैं तो बनता है जबरदस्त (Budhaditya Yog) बुधादित्य राजयोग। इस बार मई 2026 की शुरुआत में ये दोनों मेष राशि में मिल रहे हैं और 15 मई तक यहीं रहेंगे। ज्योतिष के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन कई लोगों के लिए खुशखबरी लाने वाला है।

क्या होता है बुधादित्य योग और क्यों है यह खास? | Budhaditya Yoga May 2026

अब सवाल आता है कि ये बुधादित्य योग (Budhaditya Yog) होता क्या है और इतना खास क्यों है? जब सूर्य और बुध किसी एक ही भाव में होते हैं, तो इंसान की किस्मत सचमुच चमक जाती है मान, सम्मान, जबरदस्त दिमाग, और पैसा, सब कुछ मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। इस बार तो ये मेष राशि (जहां सूर्य खुद सबसे मजबूत होते हैं) में बन रहा है, इसलिए इसका असर दोगुना महसूस होगा। इस समय प्रशासन, व्यापार, और क्रिएटिव कामों से जुड़े लोग सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे ये उनके लिए गोल्डन चांस है।

इन राशियों की लगेगी लॉटरी: करियर और धन में आएगा उछाल

मेष (Aries)

    ये योग आपके पहले भाव में बन रहा है मतलब—डीपटाइम में चमकने का मौका! जॉब बदलना चाहते हैं? अब सही वक्त है। प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के चांस बहुत हैं। कॉन्फिडेंस हाइट पर रहेगा, और लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे।

    मिथुन (Gemini)

      बुध खुद आपकी राशि के स्वामी हैं और ये योग आपके लिए अचानक पैसे की बारिश ला सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, और आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। बिज़नेस वालों को भी ग्रोथ और इंटरनेशनल टाईअप्स का मौका मिल सकता है।

      सिंह (Leo)

        सूर्य आपके स्वामी हैं, और ये योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है। सरकारी काम पेंडिंग हैं? अब पूरे होंगे। इज्जत बढ़ेगी और ऑफिस में भी तारीफ के साथ जिम्मेदारी मिलेगी।

        कन्या (Virgo)

          आपकी बुद्धि को सब मानेंगे। बंद प्रोजेक्ट फिर शुरू होंगे और पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी।

          धनु (Sagittarius) और कुंभ (Aquarius)

            धनु के लिए नई शुरुआत और यात्रा से फायदा। कुंभ वालों को पार्टनरशिप में बड़ा मुनाफा मिल सकता है।

            वैसे मई महीने में सिर्फ यही बड़ा संयोग नहीं बन रहा गुरु (बृहस्पति) की भी पोजीशन जबरदस्त है, जिससे कुछ राशियों को संतान सुख और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा।

            सलाह: इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को और सटीक बनाएगा।

            ग्रहों का यह दुर्लभ खेल 15 मई तक आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपकी राशि ऊपर दी गई लिस्ट में है, तो कमर कस लीजिए तरक्की आपका दरवाजा खटखटाने वाली है।

            ये भी पढ़ें

            Saptahik Rashifal 3 May to 9 May 2026 : साप्ताहिक राशिफल 3–9 मई 2026: बुधादित्य राजयोग से बदलेगी किस्मत, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य
            राशिफल
            Saptahik Rashifal 3 May to 9 May 2026

            खबर शेयर करें:

            Published on:

            03 May 2026 11:34 am

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Surya Budh Yuti Mesh Rashi: मेष राशि में सूर्य-बुध की युति: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के दरवाजे

            बड़ी खबरें

            View All

            धर्म और अध्यात्म

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            Panchang: आज का पंचांग 4 मई 2026: सर्वार्थसिद्धि योग में करें ये काम, जानें शुभ मुहूर्त और राहु काल

            Aaj Ka Panchang 4 May 2026
            धर्म/ज्योतिष

            Shani Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर 5 शुभ योगों का महासंयोग, शनिदेव की कृपा से दूर होंगे कष्ट, चमकेगी किस्मत

            Shani Amavasya date and time 2026
            धर्म और अध्यात्म

            Panchang : आज का पंचांग 3 मई 2026: रविवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया | Vrat Tyohar May 2026

            Aaj Ka Panchang 3 May 2026
            धर्म/ज्योतिष

            Surya Upasana Tips: बार-बार बीमार पड़ते हैं या नहीं मिल रहा सम्मान? रविवार को सूर्य उपासना से बदलेगी किस्मत

            Surya Upasana Tips
            धर्म और अध्यात्म

            Chui Mui Plant : सीता माता के आंसुओं से हुआ छुईमुई का जन्म? जानिए शिव और अमृत से जुड़ी अद्भुत कथा

            Chui Mui Plant Sita Tears Mythology
            धर्म और अध्यात्म
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Rashifal

            T20 World Cup 2026

            PM Narendra Modi

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            Privacy Policy

            About Us

            Code of Conduct

            RSS

            Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.