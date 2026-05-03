Surya Budh Yuti Mesh Rashi: मेष राशि में सूर्य-बुध की युति: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के दरवाजे

Budhaditya Yoga May 2026 : मई 2026 में बुधादित्य योग (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Budhaditya Yoga May 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल अक्सर बड़े बदलावों का संकेत देती है। असल में जब सूर्य (ग्रहों का राजा) और बुध (बुद्धि के दाता) एक साथ आते हैं तो बनता है जबरदस्त (Budhaditya Yog) बुधादित्य राजयोग। इस बार मई 2026 की शुरुआत में ये दोनों मेष राशि में मिल रहे हैं और 15 मई तक यहीं रहेंगे। ज्योतिष के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन कई लोगों के लिए खुशखबरी लाने वाला है।
अब सवाल आता है कि ये बुधादित्य योग (Budhaditya Yog) होता क्या है और इतना खास क्यों है? जब सूर्य और बुध किसी एक ही भाव में होते हैं, तो इंसान की किस्मत सचमुच चमक जाती है मान, सम्मान, जबरदस्त दिमाग, और पैसा, सब कुछ मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। इस बार तो ये मेष राशि (जहां सूर्य खुद सबसे मजबूत होते हैं) में बन रहा है, इसलिए इसका असर दोगुना महसूस होगा। इस समय प्रशासन, व्यापार, और क्रिएटिव कामों से जुड़े लोग सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे ये उनके लिए गोल्डन चांस है।
ये योग आपके पहले भाव में बन रहा है मतलब—डीपटाइम में चमकने का मौका! जॉब बदलना चाहते हैं? अब सही वक्त है। प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के चांस बहुत हैं। कॉन्फिडेंस हाइट पर रहेगा, और लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे।
बुध खुद आपकी राशि के स्वामी हैं और ये योग आपके लिए अचानक पैसे की बारिश ला सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, और आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। बिज़नेस वालों को भी ग्रोथ और इंटरनेशनल टाईअप्स का मौका मिल सकता है।
सूर्य आपके स्वामी हैं, और ये योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है। सरकारी काम पेंडिंग हैं? अब पूरे होंगे। इज्जत बढ़ेगी और ऑफिस में भी तारीफ के साथ जिम्मेदारी मिलेगी।
आपकी बुद्धि को सब मानेंगे। बंद प्रोजेक्ट फिर शुरू होंगे और पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी।
धनु के लिए नई शुरुआत और यात्रा से फायदा। कुंभ वालों को पार्टनरशिप में बड़ा मुनाफा मिल सकता है।
वैसे मई महीने में सिर्फ यही बड़ा संयोग नहीं बन रहा गुरु (बृहस्पति) की भी पोजीशन जबरदस्त है, जिससे कुछ राशियों को संतान सुख और प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा।
सलाह: इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को और सटीक बनाएगा।
ग्रहों का यह दुर्लभ खेल 15 मई तक आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपकी राशि ऊपर दी गई लिस्ट में है, तो कमर कस लीजिए तरक्की आपका दरवाजा खटखटाने वाली है।
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