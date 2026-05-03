Surya Budh Yuti Mesh Rashi: मेष राशि में सूर्य-बुध की युति: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के दरवाजे

अब सवाल आता है कि ये बुधादित्य योग (Budhaditya Yog) होता क्या है और इतना खास क्यों है? जब सूर्य और बुध किसी एक ही भाव में होते हैं, तो इंसान की किस्मत सचमुच चमक जाती है मान, सम्मान, जबरदस्त दिमाग, और पैसा, सब कुछ मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। इस बार तो ये मेष राशि (जहां सूर्य खुद सबसे मजबूत होते हैं) में बन रहा है, इसलिए इसका असर दोगुना महसूस होगा। इस समय प्रशासन, व्यापार, और क्रिएटिव कामों से जुड़े लोग सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे ये उनके लिए गोल्डन चांस है।