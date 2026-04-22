मई में महा-संयोग या महाविनाश? बुधादित्य-रुचक-मालव्य राजयोग के बीच बनेगा विनाशकारी Khappar Yog, जानें असर और उपाय

Khappar Yog 2026: मई 2026 में ग्रहों की चाल एक ओर जहां धादित्य, रुचक और मालव्य जैसे शक्तिशाली राजयोग बना रही है, वहीं दूसरी ओर खप्पर योग का अशुभ संयोग चिंता बढ़ा रहा है। 1 मई से 29 जून तक बनने वाला यह योग कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा समय लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार यह अवधि करियर, सेहत और निजी जीवन में चुनौतियां बढ़ा सकती है। खासतौर पर कुछ राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। हालांकि सही उपाय और सावधानी अपनाकर इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।