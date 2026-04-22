मई में महा-संयोग या महाविनाश? बुधादित्य-रुचक-मालव्य राजयोग के बीच बनेगा विनाशकारी Khappar Yog, जानें असर और उपाय

किन राशियों के लिए विनाशकारी रहेगा खप्पर योग| Freepik
Khappar Yog 2026: मई 2026 में ग्रहों की चाल एक ओर जहां धादित्य, रुचक और मालव्य जैसे शक्तिशाली राजयोग बना रही है, वहीं दूसरी ओर खप्पर योग का अशुभ संयोग चिंता बढ़ा रहा है। 1 मई से 29 जून तक बनने वाला यह योग कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा समय लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार यह अवधि करियर, सेहत और निजी जीवन में चुनौतियां बढ़ा सकती है। खासतौर पर कुछ राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। हालांकि सही उपाय और सावधानी अपनाकर इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब मंगल, शनि, सूर्य और राहु जैसे प्रभावशाली ग्रह एक साथ अशुभ स्थिति में आते हैं या उनका संयुक्त प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, तब खप्पर योग बनता है। 1 मई से 29 जून 2026 के बीच यह योग सक्रिय माना जा रहा है। इसी दौरान 15 जून को सोमवती अमावस्या और मिथुन संक्रांति का संयोग इसे और चर्चा में ला रहा है।
मानसिक तनाव बढ़ सकता है। निर्णय लेने में असमंजस रहेगा और कामों में रुकावट आ सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।
स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। कार्यस्थल पर छिपे विरोधियों से सावधान रहें। अपनी योजनाएं हर किसी से साझा करने से बचें।
करियर में दबाव और विवाद की स्थिति बन सकती है। परिवार में भी मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए संयम जरूरी है।
फैसलों में भ्रम और खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। भावनात्मक असंतुलन से रिश्तों पर असर पड़ सकता है।
खप्पर योग को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि ज्योतिष में इसे चुनौतीपूर्ण समय माना गया है, लेकिन इसे “महाविनाश” से जोड़ना पूरी तरह संतुलित दृष्टिकोण नहीं है। जीवन में उतार-चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया है, और ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की सोच, कर्म और परिस्थितियों के साथ मिलकर ही परिणाम देता है।
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