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मई में महा-संयोग या महाविनाश? बुधादित्य-रुचक-मालव्य राजयोग के बीच बनेगा विनाशकारी Khappar Yog, जानें असर और उपाय

Khappar Yog 2026 Side Effects: मई से जून 2026 के बीच बन रहा खप्पर योग लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन जरूरी है कि इसे समझदारी और संतुलित नजरिए से देखा जाए।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 22, 2026

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किन राशियों के लिए विनाशकारी रहेगा खप्पर योग| Freepik

Khappar Yog 2026: मई 2026 में ग्रहों की चाल एक ओर जहां धादित्य, रुचक और मालव्य जैसे शक्तिशाली राजयोग बना रही है, वहीं दूसरी ओर खप्पर योग का अशुभ संयोग चिंता बढ़ा रहा है। 1 मई से 29 जून तक बनने वाला यह योग कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा समय लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार यह अवधि करियर, सेहत और निजी जीवन में चुनौतियां बढ़ा सकती है। खासतौर पर कुछ राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। हालांकि सही उपाय और सावधानी अपनाकर इसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

What is Khappar Yog और क्यों है खास?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब मंगल, शनि, सूर्य और राहु जैसे प्रभावशाली ग्रह एक साथ अशुभ स्थिति में आते हैं या उनका संयुक्त प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, तब खप्पर योग बनता है। 1 मई से 29 जून 2026 के बीच यह योग सक्रिय माना जा रहा है। इसी दौरान 15 जून को सोमवती अमावस्या और मिथुन संक्रांति का संयोग इसे और चर्चा में ला रहा है।

Khappar Yog 4 Zodiac Signs Most Affected: किन राशियों को रहना होगा ज्यादा सतर्क?

मिथुन

मानसिक तनाव बढ़ सकता है। निर्णय लेने में असमंजस रहेगा और कामों में रुकावट आ सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

कन्या

स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। कार्यस्थल पर छिपे विरोधियों से सावधान रहें। अपनी योजनाएं हर किसी से साझा करने से बचें।

मकर

करियर में दबाव और विवाद की स्थिति बन सकती है। परिवार में भी मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए संयम जरूरी है।

मीन

फैसलों में भ्रम और खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। भावनात्मक असंतुलन से रिश्तों पर असर पड़ सकता है।

क्या वाकई विनाशकारी है यह योग?

खप्पर योग को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि ज्योतिष में इसे चुनौतीपूर्ण समय माना गया है, लेकिन इसे “महाविनाश” से जोड़ना पूरी तरह संतुलित दृष्टिकोण नहीं है। जीवन में उतार-चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया है, और ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की सोच, कर्म और परिस्थितियों के साथ मिलकर ही परिणाम देता है।

कैसे रखें खुद को सुरक्षित और संतुलित?

  • निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी न करें।
  • आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें।
  • ध्यान, योग या प्रार्थना से मानसिक शांति बनाए रखें।
  • विवादों से दूर रहें और संवाद में संयम रखें।
  • स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

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Updated on:

22 Apr 2026 04:18 pm

Published on:

22 Apr 2026 04:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / मई में महा-संयोग या महाविनाश? बुधादित्य-रुचक-मालव्य राजयोग के बीच बनेगा विनाशकारी Khappar Yog, जानें असर और उपाय

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