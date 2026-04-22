वृषभ-कर्क समेत इन 3 राशियों को मिलता है प्यार में बार-बार धोखा, जानें क्यों बनते हैं ये आसान शिकार

Love Horoscope: प्यार और रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन हर किसी की किस्मत इसमें साथ नहीं देती। कई लोग दिल से भरोसा करते हैं, फिर भी उन्हें बार-बार धोखे का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां स्वभाव से बेहद भावुक और भरोसेमंद होती हैं, जिससे वे आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेती हैं। यही वजह है कि रिश्तों में इन्हें सबसे ज्यादा चोट भी लगती है। आइए जानते हैं ऐसी ही राशियों के बारे में, जिन्हें प्यार में अक्सर धोखा झेलना पड़ता है।