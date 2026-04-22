Budh Gochar 2026 in Mesh Rashi: 30 अप्रैल से मेष राशि पर बुध की विशेष कृपा, खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, जानें असर और आसान उपाय

Budh Gochar 2026 in Mesh Rashi: 30 अप्रैल 2026 को बुध का मीन से मेष(Aries) राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए खास बदलाव लेकर आ रहा है। इस परिवर्तन का सीधा असर आपकी बुद्धि, करियर और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा। इस दौरान आपकी सोचने-समझने की क्षमता तेज होगी और निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, साथ ही आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर साफ दिखाई देगा। आर्थिक रूप से भी मजबूती के संकेत हैं और परिवार में रिश्तों व संवाद में सुधार देखने को मिल सकता है।