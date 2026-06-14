Weekly Horoscope 2026: इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ, जानें Lucky Number और Lucky Color

Weekly Horoscope 15 June to 21 June 2026 (साप्ताहिक राशिफल): एक नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही हमारे मन में कई सवाल तैरने लगते हैं। व्यापार में मुनाफा होगा या नुकसान? नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या सहकर्मियों से विवाद? प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी या दूरियां बढ़ेंगी? आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब समेटे हुए है हमारा यह साप्ताहिक राशिफल। इस हफ्ते ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की चाल के अनुसार, कुछ राशियों को करियर में बड़ी सफलता मिलने वाली है, तो कुछ को अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आया है और क्या हैं आपके इस हफ्ते के शुभ अंक (Lucky Number) और शुभ रंग (Lucky Color)।