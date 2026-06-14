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Aaj Ka Rashifal 14 June 2026: रविवार का राशिफल, जानें किस राशि को हो सकता है लाभ

Aaj Ka Rashifal 14 June 2026: जानें रविवार का दैनिक राशिफल। मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़ी भविष्यवाणियां।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 14, 2026

Daily Horoscope 14 June 2026

Aaj Ka Rashifal 14 June 2026: आज का राशिफल 14 जून 2026: मेष से मीन तक सभी राशियों का भविष्यफल (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Horoscope Today 14 June 2026:आज का राशिफल 14 जून 2026: रविवार का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर प्रगति और पारिवारिक खुशियां लेकर आ सकता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चन्द्रमा वृषभ राशि में संचार करेगा, जिससे कुछ राशियों को भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा, वहीं कुछ लोगों को फैसले लेते समय सावधानी रखनी होगी। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का (Daily Horoscope 14 June 2026) दैनिक राशिफल।

मेष राशिफल

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भावनाओं और कार्यों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल रहेगा। कुछ कार्य न चाहते हुए भी करने पड़ सकते हैं। नियमों के पालन में सावधानी बरतनी होगी और जोखिम लेने से बचना होगा।

शुभ रंग: महरून | भाग्यशाली अंक: 8

वृषभ राशिफल

यदि मानसिक रूप से दृढ़ता दिखाई, तो कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। आर्थिक लाभ के साथ दूसरों का मन जीतने में सफल रहेंगे। किसी पर भी ज्यादा भरोसा करने से बचें और कोई भी वक्तव्य सावधानी से दें।

शुभ रंग: कॉपर (ताँबाई) | भाग्यशाली अंक: 5

मिथुन राशिफल

व्यावसायिक यात्रा सफल रह सकती है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपने कार्यों में विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पुराने लक्ष्य भी पूरे होने की संभावना रहेगी। उच्च अधिकारियों से तालमेल बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा।

शुभ रंग: हरा | भाग्यशाली अंक: 1

कर्क राशिफल

भावनात्मक मुद्दों पर अति संवेदनशीलता से बचना होगा। नियमित जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। भाग्य का विशेष समर्थन मिलने से स्थितियों पर नियंत्रण मजबूत होगा।

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा) | भाग्यशाली अंक: 9

सिंह राशिफल

कार्यों में विशेष सक्रियता का लाभ आर्थिक पक्ष के मजबूत होने में दिखाई देगा। सरकार से जुड़े कार्यों में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में पिछले तनाव दूर करने का यह सही समय है; मुलाकात हुई तो सुखद रहेगी।

शुभ रंग: लाल | भाग्यशाली अंक: 2

कन्या राशिफल

वाणी पर संयम रखना होगा। कुछ लोग प्रायोजित तरीके से आपको बातचीत में उलझा सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। व्यावसायिक मामलों में जल्दबाजी की अपेक्षा सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। भाग्य के समर्थन से धन अर्जित होने की संभावना रहेगी।

शुभ रंग: पीच | भाग्यशाली अंक: 8

तुला राशिफल

मनोरंजन और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। परिवार के साथ यात्रा की संभावना है। बुजुर्गों एवं बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकते हैं।

शुभ रंग: लेमन येलो (नींबू जैसा पीला) | भाग्यशाली अंक: 4

वृश्चिक राशिफल

खेल एवं अन्य प्रतिस्पर्धाओं में संघर्ष के साथ विजय मिल सकती है। भावनात्मक संबंधों में अपनी बात मनवाने में सफल रह सकते हैं। भूमि एवं भवन संबंधित कार्यों में आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, प्रयत्नशील रहें।

शुभ रंग: सलेटी (ग्रे) | भाग्यशाली अंक: 2

धनु राशिफल

व्यावसायिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता रहेगी। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना ज्यादा लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर एक-दूसरे के प्रति नकारात्मकता बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी रखनी होगी।

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा) | भाग्यशाली अंक: 6

मकर राशिफल

सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहकर आगे बढ़ने का समय है। मौलिक विचारों को सफलता जल्दी मिलेगी। लेखन, कला और साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। भावनात्मक द्वंद्व से शीघ्रता से निपटना होगा।

शुभ रंग: पिकॉक ब्लू (मयूर नीला) | भाग्यशाली अंक: 1

कुम्भ राशिफल

कार्यकुशलता बढ़ी हुई महसूस करेंगे। नए विचारों और नए लोगों के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। शेयर बाजार से जुड़ी गतिविधियों में सावधानी रखते हुए लाभ अर्जित कर सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात उत्साहित करेगी।

शुभ रंग: हल्का हरा | भाग्यशाली अंक: 3

मीन राशिफल

परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए की जा रही बातचीत को टालना बेहतर रहेगा। यथास्थिति बनाए रखना तनाव कम करने में सहायक रहेगा। व्यवसाय में भाग्य के समर्थन से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे।

शुभ रंग: सैफ्रन (केसरिया) | भाग्यशाली अंक: 7

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Updated on:

14 Jun 2026 06:30 am

Published on:

14 Jun 2026 06:28 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 14 June 2026: रविवार का राशिफल, जानें किस राशि को हो सकता है लाभ

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