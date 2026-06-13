Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: कर्क और मकर राशि वालों को व्यावसायिक क्षेत्र में मिल सकते हैं नए अवसर, निवेश में बरतें सावधानी

Today Horoscope 13 June 2026:आज का राशिफल 13 जून 2026: शनिवार का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मास शिवरात्रि का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का दैनिक राशिफल।