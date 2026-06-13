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Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: कर्क और मकर राशि वालों को व्यावसायिक क्षेत्र में मिल सकते हैं नए अवसर, निवेश में बरतें सावधानी

Daily Rashifal 13 June 2026: शनिवार और मास शिवरात्रि के दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का जानें दैनिक राशिफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 13, 2026

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal 13 June: दैनिक राशिफल 13 जून 2026: मास शिवरात्रि पर किस राशि की चमकेगी किस्मत (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Today Horoscope 13 June 2026:आज का राशिफल 13 जून 2026: शनिवार का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मास शिवरात्रि का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का दैनिक राशिफल।

आज का राशिफल मेष

कार्यों की गति में थोड़ा संतुलन लाना होगा, संभलकर चलने का दिन है। बचत को निवेश करने से पहले सभी संभावनाओं पर विचार करना बेहतर रहेगा। ऐसा वादा करने से बचें, जिसे पूरा करना कठिन हो सकता है।

  • शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट (Bright White)
  • भाग्यशाली अंक: 7

आज का राशिफल वृषभ

व्यवहार कुशलता और दूसरों की भावनाओं को समझने में निपुणता के कारण प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियां पहले से बेहतर होंगी। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, मानसिक रूप से सुदृढ़ रहना होगा।

  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)
  • भाग्यशाली अंक: 9

आज का राशिफल मिथुन

परिस्थितियों में बदलाव आने से पुराने सौदे फिर से व्यवस्थित करने पड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का दबाव महसूस करेंगे, धैर्य रखना होगा। भावनात्मक संबंधों में स्थिरता रहेगी और सहयोग भी मिलेगा।

  • शुभ रंग: पीच (Peach)
  • भाग्यशाली अंक: 6

आज का राशिफल कर्क

आर्थिक मामलों में उल्लेखनीय बदलाव रहने की संभावना है। किए गए प्रयत्नों का उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेगा। परिवार में आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं।

  • शुभ रंग: येलो (Yellow)
  • भाग्यशाली अंक: 8

आज का राशिफल सिंह

शुभ समाचार मिलेंगे, कार्यों की गति तेज रहेगी। उच्च अधिकारियों और साथी कर्मियों के साथ समन्वय उच्चतम स्तर का रह सकता है। भावनात्मक संबंधों में साथी की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। नए व्यक्तियों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें।

  • शुभ रंग: गोल्डन ग्रीन (Golden Green)
  • भाग्यशाली अंक: 1

आज का राशिफल कन्या

दिन की प्लानिंग बेहतर तरीके से करनी होगी, कार्यों के चुनाव में सावधानी बरतें। परिवार में लोगों का व्यवहार बदला हुआ महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में भाग्य का समर्थन मिलेगा। मिल रही सूचनाओं का सही विश्लेषण करना होगा।

  • शुभ रंग: पर्पल (Purple)
  • भाग्यशाली अंक: 3

आज का राशिफल तुला

एक साथ कई कार्यों को करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। वांछित परिणाम में देरी की संभावना रहेगी। भावनात्मक गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत हो सकता है। स्वास्थ्य का पक्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है।

  • शुभ रंग: ब्लू (Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का राशिफल वृश्चिक

प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेने में सफल रहेंगे। प्रकृति के निकट जाने का मौका मिलेगा। अंतःकरण की आवाज सुनकर भावनात्मक फैसला लेना समस्याओं से बचाएगा। नियमों का पालन करें।

  • शुभ रंग: ऑरेंज (Orange)
  • भाग्यशाली अंक: 5

आज का राशिफल धनु

किन्हीं खास समस्याओं को लेकर चिंतित रह सकते हैं। विरोधियों का व्यवहार आक्रामक रह सकता है। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना करना होगा। दिखावे या दूसरों के दबाव में खर्चों को बढ़ाने से बचना होगा।

  • शुभ रंग: ग्रे (Grey)
  • भाग्यशाली अंक: 7

आज का राशिफल मकर

मानसिक रूप से मजबूत दिखाई देंगे। बौद्धिक क्षमता का सही दिशा में उपयोग होने से खास कार्यों में विशेष सफलता मिल सकती है। भावनात्मक संबंधों में मन की बात कहने के मौके मिलेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां अनुमान से बेहतर रहेंगी।

  • शुभ रंग: मैरून (Maroon)
  • भाग्यशाली अंक: 4

आज का राशिफल कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए पूर्व में बनाई योजनाओं को धरातल पर लाने का सही समय है। आर्थिक सहयोग स्वतः ही मिलता चला जाएगा। नई तकनीक सीखने के प्रति रुझान बढ़ेगा। भावनात्मक संबंधों में अच्छे जुड़ाव के बावजूद एक-दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा।

  • शुभ रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 1

आज का राशिफल मीन

निश्चल विचारों और योजनाबद्ध कार्यों को प्रशंसा और प्रतिष्ठा मिलेगी। निर्लिप्त भाव से आगे बढ़ने का समय है। संतान पक्ष के लिए सकारात्मक चिंतन आवश्यक रहेगा। भय और व्याकुलता को अपने कार्यों और विचारों में स्थान न दें।

  • शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
  • भाग्यशाली अंक: 3

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Aaj Ka Rashifal

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Published on:

13 Jun 2026 05:40 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: कर्क और मकर राशि वालों को व्यावसायिक क्षेत्र में मिल सकते हैं नए अवसर, निवेश में बरतें सावधानी

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