Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ टैरो राशिफल 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन पैसों के मामले में बरतनी होगी सावधानी

Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ राशि वार्षिक टैरो भविष्यफल
Varshik Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ टैरो वार्षिक राशिफल 2026: ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि इस साल कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि, प्रोफेशनल मामलों के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा, लेकिन आर्थिक तौर पर थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होगी। आपको पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपके विरोधी आपकी वित्तीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, सतर्क रहें। आपको इस समय में कोई भी प्रमुख आर्थिक फैसला न लेने की सलाह दी जाती है। आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना होगा। अगर कहीं निवेश करना हो, तो किसी की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि लापरवाही के कारण कोई बड़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है।
आपका कार्ड कहता है कि आपको आर्थिक तौर पर संभल कर चलने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको खुशी मिलेगी। आप जो भी कार्य करेंगे पूरे जोश व जुनून से करेंगे, लेकिन कभी कभी निर्णय लेते समय आप जल्दबाजी से काम लेते हैं, तो इस वर्ष थोड़ा सोच-समझकर आगे बढ़ें। आपका अति उत्साही स्वभाव मन में नए-नए विचार पैदा करता रहता है। दृढ़ संकल्प और सहज स्वभाव आपको विजेता बनाएगा। इस वर्ष आप कपटपूर्ण व्यवहार करने वालों पर आप विश्वास नहीं करेंगे, यह स्पस्ट दिख रहा है।
इस वर्ष आप सरल व नैतिक ढंग से आगे बढ़ना पसंद करेंगे। इस वर्ष आप स्वतंत्र विचारों वाले होंगे। इस वर्ष कॅरियर के हिसाब से आप सुरक्षा और स्थिरता लाने की दिशा में प्रयास करते नजर आएंगे और वह मिलेगा भी। इसका अंदाजा आपकी भौतिक व भावनात्मक रिएक्शन से पता चल जायेगा। इस बार स्वोर्ड्स के कार्ड भी रीडिंग में आ रहे हैं, इसलिए आप स्थितियों से निपटने के लिए कठोर उपायों को अमल में लाएंगे। आप कभी-कभी रूढ़िवादी भी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप अपनी बनाई दुनिया में ररहना पसंद करेंगे और वह एक ऐसी दुनिया है, जिसमें आपके अनुकूल चीजें व मित्र मंडली होती है।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि आर्थिक रूप से स्थिर और मज़बूत होंगे। साथ ही, धन से जुड़े निर्णय और आय के विकल्पों का चुनाव बहुत समझदारी से करेंगे। इन जातकों के अनुशासन में रहने और अपने फैसलों का नियंत्रण अपने हाथ में होने से आप समृद्धि के साथ-साथ सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त करेंगे। हालांकि, आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर एकाग्रचित रहना होगा। इस दौरान आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बनेंगे। सिंह राशि वालों को निवेश और खर्चों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। साथ ही, बेकार के कार्यों में अपना धन बर्बाद न करें। साल के ज्यादातर भाग में आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और ऐसे में, बिना किसी समस्या के साल को गुज़ार लेंगे। छात्रों के लिए यह साल आशाजनक और प्रगतिशील रहेगा, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर पोलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। वह जातक अच्छे अंक के साथ परीक्षा को पास करने में सफल होंगे।
आपको नए रिश्ते में आने या वर्तमान रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लेकर आना होगा। पार्टनर के साथ हद से ज्यादा कठोर या आलोचनात्मक होने से बचने की कोशिश करें। घर-परिवार के वातावरण को सुख-शांति एवं सौहार्द से पूर्ण बनाए रखने के लिए बेकार के मतभेद या विवाद से बचें।
आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप अपनी छिपी विशेषताएं बाहर लाने के लिए प्रेरित होंगे, जो आपके व्यक्तित्व के लिए सकारात्मक होगा। इससे आपको जीवन में शांति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप अपने साथी से वास्तव में क्या चाहते हैं, इस वर्ष आप इस पर फोकस करेंगे। पहली छमाही से जुलाई तक रिश्तों में विचारो के मतभेद रह सकते हैं। इस समय आप लोगाें से आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे में जुलाई तक आपको जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सलाह दी जाती है।
प्रेम संबंधों के लिए साल का दूसरा चरण यानी अंतिम छमाही काफी शुभ है। इस वर्ष में आप यह अच्छी तरह जान पाएंगे कि आपको लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। विवाहितों के लिए यह वर्ष कई अनसुलझी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करेगा। इन समस्याओं से बाहर आने का एकमात्र रास्ता आपका धैर्य है। जितना जल्दी और संभव हो सके समस्याओं का पता लगाकर उनपर काम करें। लव लाइफ के लिए साल का दूसरा चरण काफी शुभ है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। इस दौरान आप अपनी छिपी विशेषताओं को बाहर लाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में सकारात्मकता आएगी। आप अपने साथी से वास्तव में क्या चाहते हैं, इसपर फोकस करेंगे।
उपाय
शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाते रहें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग करें। शनि देव के मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें। श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
