23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ टैरो राशिफल 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन पैसों के मामले में बरतनी होगी सावधानी

Aquarius Yearly Tarot Horoscope 2026 : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल 2026। जानें कैसा रहेगा आपका करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत। सफलता के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 23, 2025

Kumbh Tarot Rashifal 2026

Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ राशि वार्षिक टैरो भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Varshik Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ टैरो वार्षिक राशिफल 2026: ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि इस साल कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि, प्रोफेशनल मामलों के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा, लेकिन आर्थिक तौर पर थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होगी। आपको पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपके विरोधी आपकी वित्तीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, सतर्क रहें। आपको इस समय में कोई भी प्रमुख आर्थिक फैसला न लेने की सलाह दी जाती है। आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना होगा। अगर कहीं निवेश करना हो, तो किसी की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि लापरवाही के कारण कोई बड़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है।

वार्षिक राशिफल कुंभ राशि

आपका कार्ड कहता है कि आपको आर्थिक तौर पर संभल कर चलने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको खुशी मिलेगी। आप जो भी कार्य करेंगे पूरे जोश व जुनून से करेंगे, लेकिन कभी कभी निर्णय लेते समय आप जल्दबाजी से काम लेते हैं, तो इस वर्ष थोड़ा सोच-समझकर आगे बढ़ें। आपका अति उत्साही स्वभाव मन में नए-नए विचार पैदा करता रहता है। दृढ़ संकल्प और सहज स्वभाव आपको विजेता बनाएगा। इस वर्ष आप कपटपूर्ण व्यवहार करने वालों पर आप विश्वास नहीं करेंगे, यह स्पस्ट दिख रहा है।

वार्षिक राशिफल कुंभ राशि : कॅरियर

इस वर्ष आप सरल व नैतिक ढंग से आगे बढ़ना पसंद करेंगे। इस वर्ष आप स्वतंत्र विचारों वाले होंगे। इस वर्ष कॅरियर के हिसाब से आप सुरक्षा और स्थिरता लाने की दिशा में प्रयास करते नजर आएंगे और वह मिलेगा भी। इसका अंदाजा आपकी भौतिक व भावनात्मक रिएक्शन से पता चल जायेगा। इस बार स्वोर्ड्स के कार्ड भी रीडिंग में आ रहे हैं, इसलिए आप स्थितियों से निपटने के लिए कठोर उपायों को अमल में लाएंगे। आप कभी-कभी रूढ़िवादी भी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप अपनी बनाई दुनिया में ररहना पसंद करेंगे और वह एक ऐसी दुनिया है, जिसमें आपके अनुकूल चीजें व मित्र मंडली होती है।

वार्षिक राशिफल कुंभ राशि : आर्थिक

टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि आर्थिक रूप से स्थिर और मज़बूत होंगे। साथ ही, धन से जुड़े निर्णय और आय के विकल्पों का चुनाव बहुत समझदारी से करेंगे। इन जातकों के अनुशासन में रहने और अपने फैसलों का नियंत्रण अपने हाथ में होने से आप समृद्धि के साथ-साथ सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त करेंगे। हालांकि, आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर एकाग्रचित रहना होगा। इस दौरान आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बनेंगे। सिंह राशि वालों को निवेश और खर्चों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। साथ ही, बेकार के कार्यों में अपना धन बर्बाद न करें। साल के ज्यादातर भाग में आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और ऐसे में, बिना किसी समस्या के साल को गुज़ार लेंगे। छात्रों के लिए यह साल आशाजनक और प्रगतिशील रहेगा, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर पोलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। वह जातक अच्छे अंक के साथ परीक्षा को पास करने में सफल होंगे।

वार्षिक राशिफल कुंभ राशि : रिश्ते नाते

आपको नए रिश्ते में आने या वर्तमान रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लेकर आना होगा। पार्टनर के साथ हद से ज्यादा कठोर या आलोचनात्मक होने से बचने की कोशिश करें। घर-परिवार के वातावरण को सुख-शांति एवं सौहार्द से पूर्ण बनाए रखने के लिए बेकार के मतभेद या विवाद से बचें।

आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप अपनी छिपी विशेषताएं बाहर लाने के लिए प्रेरित होंगे, जो आपके व्यक्तित्व के लिए सकारात्मक होगा। इससे आपको जीवन में शांति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप अपने साथी से वास्तव में क्या चाहते हैं, इस वर्ष आप इस पर फोकस करेंगे। पहली छमाही से जुलाई तक रिश्तों में विचारो के मतभेद रह सकते हैं। इस समय आप लोगाें से आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे में जुलाई तक आपको जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सलाह दी जाती है।

वार्षिक राशिफल कुंभ राशि : लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिए साल का दूसरा चरण यानी अंतिम छमाही काफी शुभ है। इस वर्ष में आप यह अच्छी तरह जान पाएंगे कि आपको लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। विवाहितों के लिए यह वर्ष कई अनसुलझी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करेगा। इन समस्याओं से बाहर आने का एकमात्र रास्ता आपका धैर्य है। जितना जल्दी और संभव हो सके समस्याओं का पता लगाकर उनपर काम करें। लव लाइफ के लिए साल का दूसरा चरण काफी शुभ है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। इस दौरान आप अपनी छिपी विशेषताओं को बाहर लाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में सकारात्मकता आएगी। आप अपने साथी से वास्तव में क्या चाहते हैं, इसपर फोकस करेंगे।

उपाय

शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाते रहें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग करें। शनि देव के मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें। श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

ये भी पढ़ें

Budhwar ke Upay: बुधवार को कर लें ये छोटा-सा काम, देखते ही देखते पैसों से भर जाएगा पर्स
धर्म-कर्म
Budhvar Ke Upay Money Earning Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 09:51 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kumbh Tarot Rashifal 2026 : कुंभ टैरो राशिफल 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन पैसों के मामले में बरतनी होगी सावधानी

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 24 December : 24 दिसंबर राशिफल: बुधवार को चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, गणपति बप्पा की बरसेगी असीम कृपा

Aaj Ka Rashifal 24 Decemberकी बरसेगी असीम कृपा
राशिफल

मीन राशि वालों के लिए 2026 में क्या है खास? टैरो एक्सपर्ट से समझें

Meen Rashifal 2026
राशिफल

January 2026 Grah Gochar: जनवरी के महीने में ये बड़े ग्रह करेंगे गोचर, इन राशियों की खुलेगी तकदीर

January 2026 Grah Gochar
धर्म/ज्योतिष

मकर राशि वालों का कैसा रहेगा न्यू ईयर 2026? जानें लव, करियर, बिजनेस के बारे में सबकुछ

Makar Rashifal 2026
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 24 दिसंबर 2025: विघ्नेश्वर चतुर्थी पर चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, बरसेगी बप्पा की कृपा

Today Tarot Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.