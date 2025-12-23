23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

मीन टैरो राशिफल 2026: बिजनेस सुधरेगा, रिश्ते उलझेंगे! ये गलतियां पूरे साल पर पड़ सकती हैं भारी!

मीन राशि वालों का 2026 बेहद शानदार रहने वाला है। बस उन्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। इस लेख में टैरो एक्सपर्ट नीतिका से समझिए आपके नए साल का गणित।

4 min read
भारत

image

Adarsh Thakur

image

आदर्श ठाकुर

Dec 23, 2025

Meen Rashifal 2026

Meen Rashifal 2026: कैसा रहेगा आपका नया साल? टैरो एक्सपर्ट से समझें।

Meen Tarot Rashifal 2026: नया साल 2026 कई संभावनाओं और उम्मीदें लेकर आ रहा है। इस नववर्ष के पहले आप सोच रहे होंगे कि, यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा ? मेरी पदोन्नति होगी या नहीं ? क्या इस साल शादी होगी ? क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा ? क्या संतान सुख मिलेगा ? व्यापार में वृद्धि होगी या नही ? नौकरी लगेगी की नहीं जैसे प्रश्न। कुल मिलाकर साल 2026, सभी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है। बस कुछ सावधानियां रखनी होंगी। हम सभी राशियों के आने वाले साल के बारे में आपको बताएंगे। इस सीरिज में आज, श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या और टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से समझिए, मीन राशि वालों के लिए नए साल में क्या खास है और किन गलतियों से उन्हें बचकर रहना होगा।

मीन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर: दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची।

टैरो की उत्पत्ति कैसे हुई?

मान्यता है कि, टैरो कार्ड रीडिंग का जन्म जन्म 14वीं सदी में यूरोप में इटली के आसपास हुआ। टैरो में 78 कार्ड होते हैं, जिसमें मेजर आर्काना के 22 कार्ड होते हैं। माइनर आर्काना के 56 कार्ड होते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। ये चार प्रमुख तत्व वैंड्स (आग), कप्स (जल), स्वॉर्ड्स (हवा) और पेंटाकल्स (पृथ्वी) को दिखाते हैं । हर कार्ड पर अलग-अलग चित्र होते हैं। सबका अपना विशेष अर्थ होता है।

मीन राशि वालों का 2026 कैसा रहेगा? | Meen Tarot Rashifal 2026

ज्योतिषाचार्या और टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, इस साल आप काफी इमोशनल रहेंगे और इस वजह से बहुत जल्द नाराज या परेशान हो सकते हैं। एक अंतर्ज्ञानी व्यक्ति होने के साथ-साथ अपनी भावनाओं को अपने भीतर दबाकर रख सकते हैं। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आप सुरक्षा व स्थिरता की दिशा में प्रेरित रहते हैं। आप शांतिप्रिय और मूडी होने के साथ-साथ परिवर्तन से थोड़ा डरते हैं। ऐसे लोगों में जीवन के प्रति अनूठा दृष्टिकोण होता है और रचनात्मकता (Creativity) के प्रति आकर्षित होते हैं। कलात्मक कौशल को अपने काम के रूप में भी चुन सकते हैं। आप में प्रियजनों के प्रति प्यार होता है और उनके लिए काफी फिक्रमंद रहते हैं। इन सब बातों को लेकर आप इस वर्ष आप कुछ ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। स्वभाव से आप मिलनसार रहेंगे। आपका बर्ताव लगातार बदलने से आपके स्वभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल रहेगा। कुल मिलाकर आप बहुमुखी प्रतिभा व क्षमताओं के साथ इस वर्ष आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चिंतनशील मन सदा आपको नई-नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी भावनाओं को जल्द ही जाहिर नहीं करते और भीतर ही दबाकर रख सकते हैं। आप लाइफ में स्थिरता लाने की दिशा में प्रयास करते हैं। वैसे तो आपका स्वभाव शांतिप्रिय और मूडी होता है, लेकिन बदलाव से थोड़ा डर रह सकता है। आपके पास जीवन जीने का एक अनूठा दृष्टिकोण रहेगा।

धन, बिजनेस, छात्रों के लिएः राशिफल 2026

टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बतातीं हैं कि, मीन राशि वालों की बुरी आदतें आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको निर्धारित लक्ष्यों के लिए एकाग्रचित होना होगा। ऐसे में, लापरवाही से धन निवेश और बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने से बचना होगा। साथ ही, आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि बुरी आदतों और अस्वस्थ दिनचर्या का आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपको लीवर या किडनी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आपकी खुशियों पर दिखाई दे सकता है। जो छात्र फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह साल अच्छा रहेगा। इसके विपरीत, अगर आप मास कम्युनिकेशन जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपने विचारों को दूसरे के सामने रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आर्थिक प्रबंधन के लिए भी यह समय सकारात्मक है। आप नए प्रोजेक्ट की डील करेंगे। आप विधिपूर्वक और रणनीतिक रूप से काम करेंगे। तुरंत काम करने का दृष्टिकोण आपकाे बड़ा फायदा देगा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आपके रिश्ते मिले-जुले रहेंगे। अगर आप आर्थिक प्रबंधन (Money Management) की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यह समय फंड जुटाने में सहायक होगा। आपका कार्ड आपको, अपनी सेविंग के लिए खर्चों को नियंत्रित करने की सलाह देता है।

लव लाइफ, रिश्तेः मीन राशिफल 2026

टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के मुताबिक, आप काफी रोमांटिक नजर आएंगे। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी समझदार व्यक्ति से हो सकती है। जीवन के प्रति उसके नजरिए को देख, आप उसके साथ एक सार्थक संबंध बनाने की सोच सकते हैं। यह आपके सपनों का साथी भी हो सकता है। वैसे आप कई बार अधीर और आक्रामक भी हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने फायदे को ऊपर रखेंगे, इस वजह से परेशानी हो सकती है। इस स्थिति में आप, इस साल के सकारात्मक पक्ष का सही तरीके से लाभ नहीं ले सकेंगे। अपने साथी पर हावी होने से बचें और उन्हें भी स्वतंत्रता दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अप्रेल से मई के महीने में आपसी विवाद हो सकता है, जिसका आपको नुकसान भी होगा। ऐसे में अपने पार्टनर की उम्मीदों और जरूरतों का ध्यान रखें, तभी आपका रिश्ता मजबूत हो सकेगा। इस साल आपके संबंध रोमांटिक रहेंगे। यदि आप अभी तक सिंगल हैं, तो इस साल आपकी किसी खास से मुलाकात हो सकती है। आपकी मुलाकात एक सभ्य, सुरूचिपूर्ण और समझदार व्यक्ति के साथ हो सकती है। यदि आप अपने साथी पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो, अप्रैल और मई महीने में आप किसी तरह के तीखे तर्क-वितर्क या संघर्ष में पड़ सकते हैं। जीवन साथी के ऊपर अपनी इच्छाएं लादने से बेहतर यह होगा कि, आप उसकी आशाओं व आवश्यकताओं को मान देते हुए अपने रिश्ते को मजबूत करें।

मीन राशि वालों के लिए उपाय 2026 | Remedies For Meen Rashi 2026

  • हनुमान जी की आराधना करें।
  • 'ओम नमः शिवाय' का जाप करें।
  • विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें।
  • दही, चीनी, दूध जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें।
  • घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ रुमाल रखें।

राशिफल

23 Dec 2025 06:30 pm

23 Dec 2025 06:30 pm

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

