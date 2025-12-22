Mithun Tarot Rashifal 2026: बिजनेस में सक्सेस, लव-लाइफ में उलझन, क्यों खास रहेगा आपका New Year 2026?

नीतिका शर्मा के मुताबिक, साल के शुरुआत से ही आपको व्यावसायिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ काफी बढ़ जाने के कारण आपको काम संभालने में परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर देखें, तो अभी आपको अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे में क्षमता से अधिक काम हाथ में न लें। कार्यस्थल पर आपको अपने साथियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एडजस्ट करने में कठिनाइयां हो सकती है। इस वजह से आपको अपने साथियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की सलाह दी जाती है। जुलाई के बीच से, यूनिवर्स की एनर्जी आपके लिए फायदेमंद समय लेकर आएगी। इस अवधि के दौरान आपको अपने उपक्रमों में लाभ मिल सकता है है। आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे और शरीर में चुस्ती-फुर्ती अहसास करेंगे। इस समय के बाद आप अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगे। व्यवसाय में आप कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या उसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी शुरू कर सकते हैं। इस साल आप बिना किसी परेशानी के अपने आर्थिक जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। चाहे, आप नौकरी करते हों या व्यापार, इस दौरान आप अच्छा पैसा कमाएंगे। ऐस ऑफ वैंड्स आय के नए स्रोतों की तरफ संकेत कर रहा है। मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो, आपको भारी और तले-भूने खाने से बचना होगा। मिथुन राशि वालों को इस साल पाचन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, रोजाना व्यायाम करें और खूब पानी पिएं। छात्र इस साल गहराई से पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे और पूरे साल धैर्यवान रहेंगे। इस राशि के जो छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या फिर किसी विषय में पीएचडी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक ज्योतिष, गूढ़ विज्ञान आदि में रुचि रखते हैं, वह मन लगाकर इन विषयों की पढ़ाई करेंगे।