Mithun Tarot Rashifal 2026: बिजनेस में सक्सेस, लव-लाइफ में उलझन, क्यों खास रहेगा आपका New Year 2026?

Mithun Rashi Tarot Rashifal 2026: मिथुन राशि का 2026 कैसा रहेगा? पढ़ें यहां। (फोटोः ChatGPT)
Mithun Tarot Rashifal 2026: नया साल 2026 बस कुछ दिनों की दूरी पर है। इस नववर्ष के पहले आप सोच रहे होंगे कि, यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा ? मेरी पदोन्नति होगी या नहीं ? क्या इस साल शादी होगी ? क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा ? क्या संतान सुख मिलेगा ? व्यापार में वृद्धि होगी या नही ? नौकरी लगेगी की नहीं जैसे प्रश्न। कुल मिलाकर साल 2026, सभी राशियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आ रहा है। हम सभी राशियों के आने वाले साल के बारे में आपको बताएंगे। आज इस सीरिज में श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से समझिए, मिथुन राशि वालों के लिए नए साल में क्या खास है और किन गलतियों से उन्हें बचना होगा।
मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर: का, सीए, की, के, कू, क्यू, कू, कू, घा, यां, चा, छ, के, केव, को, को, और हा।
मान्यता है कि, टैरो कार्ड रीडिंग का जन्म 14वीं सदी में यूरोप में इटली के आसपास हुआ। टैरो में 78 कार्ड होते हैं, जिसमें मेजर आर्काना के 22 कार्ड होते हैं। माइनर आर्काना के 56 कार्ड होते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। ये चार प्रमुख तत्व वैंड्स (आग), कप्स (जल), स्वॉर्ड्स (हवा) और पेंटाकल्स (पृथ्वी) को दिखाते हैं । हर कार्ड पर अलग-अलग चित्र होते हैं। सबका अपना विशेष अर्थ होता है।
ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, आप अच्छे हृदय के होने के साथ ही अति संवेदनशील व रचनात्मक भी हैं। दूसरों के दुःख-दर्द को बड़ी गहराई से समझते हैं। आप व्यथित हृदय को ढाढ़स बंधाने वाले हैं। आपका दयालु व करूणामयी स्पर्श दीन -दुखियों के लिए मलहम की भांति कार्य करता है। आप कोमल दिल वाले रोमांटिक व्यक्ति हैं। अपनी कल्पना शक्ति से भविष्य के लिए अच्छी तरह से योजनाएं बनाने में सक्षम हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की ओर आपका उतना ध्यान नहीं रहता। आप प्रकृति के सौंदर्य और रचना से आत्मविभोर रहते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े भी रहते हैं। आप अपने जीवन काल में रिश्तों के मामलों में दाता की भांति होंगे और इन्हीं सब विशेषताओं के साथ इस साल आप अपने रिश्ते में सौहार्द बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि, केवल आप ही रिश्ते को बचाएं और सामने वाला ध्यान न दे तो, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए मन को दुखी न करें और धैर्य बनाए रखें। इस साल आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। नई आर्थिक जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन उससे विचलित होने की जरुरत नहीं है, केवल उसे पूरा करना है, इसका ध्यान रखकर आगे बढ़ें। आपका साल 2026 शानदार रहेगा। इस अवधि में आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभ समाचार मिलने के साथ-साथ नए अवसर भी मिलेंगे। वर्ष के लिए मिथुन राशि वालों को ऐस ऑफ वैंड्स मिला है। इस राशि के जातक बेहद रचनात्मक, कल्पनाशील, दयालु और प्रेम से पूर्ण होते हैं। यह बहुत भावुक होते हैं और इसी कारण, इन लोगों का तालमेल दूसरों के साथ अच्छा होता है। हालांकि, यह आलोचना झेल नहीं पाते हैं और इन्हें इस बात की बहुत चिंता रहती है कि, इनके कार्यों का दूसरों पर कैसा असर पड़ेगा। इस साल मिथुन राशि वालों के स्वभाव की कोमलता का मिश्रण उत्साह और सकारात्मकता के साथ देखने को मिलेगा।
नीतिका शर्मा के मुताबिक, साल के शुरुआत से ही आपको व्यावसायिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ काफी बढ़ जाने के कारण आपको काम संभालने में परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर देखें, तो अभी आपको अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे में क्षमता से अधिक काम हाथ में न लें। कार्यस्थल पर आपको अपने साथियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एडजस्ट करने में कठिनाइयां हो सकती है। इस वजह से आपको अपने साथियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की सलाह दी जाती है। जुलाई के बीच से, यूनिवर्स की एनर्जी आपके लिए फायदेमंद समय लेकर आएगी। इस अवधि के दौरान आपको अपने उपक्रमों में लाभ मिल सकता है है। आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे और शरीर में चुस्ती-फुर्ती अहसास करेंगे। इस समय के बाद आप अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगे। व्यवसाय में आप कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या उसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी शुरू कर सकते हैं। इस साल आप बिना किसी परेशानी के अपने आर्थिक जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। चाहे, आप नौकरी करते हों या व्यापार, इस दौरान आप अच्छा पैसा कमाएंगे। ऐस ऑफ वैंड्स आय के नए स्रोतों की तरफ संकेत कर रहा है। मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो, आपको भारी और तले-भूने खाने से बचना होगा। मिथुन राशि वालों को इस साल पाचन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, रोजाना व्यायाम करें और खूब पानी पिएं। छात्र इस साल गहराई से पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे और पूरे साल धैर्यवान रहेंगे। इस राशि के जो छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या फिर किसी विषय में पीएचडी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक ज्योतिष, गूढ़ विज्ञान आदि में रुचि रखते हैं, वह मन लगाकर इन विषयों की पढ़ाई करेंगे।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि इस साल के पहले चरण में आपकी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी, जिसके साथ आप दीर्घकालिक और सार्थक संबंध बनाने को इच्छुक होंगे। साथी की इन खूबियों की वजह से आप उसके लिए समर्पित रहेंगे। हालांकि, गुजरते समय के साथ आपको अपने प्रेमी के प्रति प्यार व आकर्षण बनावटी महसूस हो सकता है। अगस्त के बीच से आपको कुछ कठिन हकीकतों का सामना होगा। वैसे यदि अभी तक आप सिंगल हैं, तो अगस्त के मध्य के बाद आप किसी नए रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं। इस अवधि में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें, इसमें गलती हो सकती है। एक तरह से यह वर्ष आपकी लव लाइफ के लिए काफी उठापटक वाला साबित हो सकता है। साल 2026 प्रेम जीवन के लिए अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपके रिश्ते सकारात्मक एवं प्रेम पूर्ण बने रहेंगे। जैसे-जैसे यह साल आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपके प्रेम में वृद्धि होगी। संभावना है कि, मिथुन राशि के सिंगल जातकों के जीवन में कोई नया व्यक्ति आए। इस राशि के जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, वह अगर अपने रिश्ते के प्रति वफादार रहेंगे, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। इससे आपका रिश्ता अगले पड़ाव पर जा सकता है। विवाहित लोगों का जीवन प्यार से भरा रहेगा।
