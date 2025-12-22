Vastu Tips: बैग में ये 5 चीजें रखने से रुक जाती है लड़कियों की करियर ग्रोथ, आज ही सुधार लें भूल

Vastu Tips for Ladies Bags: महिलाओं के बैग केवल सामान रखने की चीज नहीं होता। माना जाता है कि, इससे पॉजिटिव एनर्जी, धन, सुख, संपत्ति जुड़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि, बैग में कुछ गलत चीजों को रखने से आपकी लाइफ ग्रोथ रुक सकती है। वर्जित सामान बैग में रखने से नकारात्मक ऊर्जा, धन हानि, स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। खासकर, लड़कियों और महिलाओं के बैग में इन चीजों को रखने की मनाही की जाती है। कहते हैं कि, ये चीजें राहु-केतु और शनि के नेगेटिव असर को बढ़ा सकती हैं। ऐसे में इस लेख में पढ़िए…उन 5 वस्तुओं के बारे में, जिन्हें बैग में नहीं रखना चाहिए।