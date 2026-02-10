Shisha Vastu Tips for Home: घर का शीशा कहीं ‘कंगाली’ तो नहीं ला रहा? जानें मिरर से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां

Vastu Tips for Mirror Placement: हम सभी अपने घर को सजाने के लिए सुंदर-सुंदर आईनों (Mirrors) का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवार पर लगा एक छोटा सा शीशा आपकी किस्मत बदल भी सकता है और बिगाड़ भी? वास्तु शास्त्र में दर्पण को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। यह सकारात्मकता को दोगुना कर सकता है, तो गलत जगह होने पर नकारात्मकता का ढेर भी लगा सकता है।