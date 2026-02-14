Kal Ka Rashifal: महाशिवरात्रि पर मेष-वृषभ के लिए शुभ संकेत, जानें 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

Kal Ka Rashifal,15 February 2026: महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस बार कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आ रहा है। विशेष रूप से मेष और वृषभ राशि वालों के लिए शुभ योग बन रहे हैं, जो करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकते हैं।टैरो कार्ड्स और ग्रह संकेत बता रहे हैं कि यह दिन कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत और अवसरों का द्वार खोल सकता है, जबकि अन्य को संयम और सावधानी बरतने की जरूरत होगी।टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए, 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल और समझें महाशिवरात्रि का आपकी राशि पर कैसा रहेगा असर।