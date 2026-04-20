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Mangal Gochar 2026: मेष में मंगल का गोचर, मई में इन राशियों को दे सकता है जबरदस्त लाभ

Mangal Gochar 2026 : मंगल गोचर 2026 में मई में मंगल मेष राशि में प्रवेश कर रुचक राजयोग बना रहा है। जानें मेष, मिथुन, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर, धन और सफलता में कैसे मिलेगा बड़ा फायदा।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 20, 2026

Mangal Gochar 2026

Mangal Gochar 2026 : मंगल का मेष में गोचर, 4 राशियों को करियर और धन लाभ (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Mangal Gochar 2026 : मई की शुरुआत में, मंगल मीन राशि से मेष राशि में चला जाएगा जो उसकी अपनी राशि है। यह ट्रांज़िट अक्सर नहीं होता है, और जब ऐसा होता है तो यह रुचक योग बनाता है, जो उन दुर्लभ महापुरुष योगों में से एक है जो कुछ लोगों के लिए किस्मत का खेल बदल सकता है। इस राजयोग के साथ कुछ राशियों को करियर में सफलता और फाइनेंशियल ग्रोथ का असली मौका मिलता है। आइए देखते हैं कि किन लोगों को ध्यान देना चाहिए।

Mangal Gochar 2026 : मंगल का मेष में गोचर, 4 राशियों को करियर और धन लाभ

मेष राशि

मंगल आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए यह ट्रांज़िट ठीक आपके पहले घर में होगा। आपमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस का उछाल महसूस होगा – लोग आपके काम पर ध्यान देंगे, शायद आपकी तारीफ़ भी करें। फाइनेंशियल फायदे का भी अच्छा चांस है। बिज़नेस ओनर्स को नए मौके और ग्रोथ दिख रही है।

मिथुन राशि

मंगल आपके प्रॉफिट के घर में सेट होगा, जिससे किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस तेज होगी जो धीमा चल रहा था। आपको अचानक पैसे से जुड़ी कोई बड़ी जीत मिल सकती है या खास मौकों पर खुशी के पल मिल सकते हैं। करियर के लिहाज़ से, अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है चाहे वह आपकी मनचाही नौकरी मिलना हो या आखिरकार ऐसा महसूस होना कि किस्मत आपके पक्ष में है।

धनु राशि

अगर आप प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो मई में आखिरकार प्रमोशन मिल ही जाएगा। उम्मीद है कि आपके पैसे भी बेहतर होंगे। घर का जीवन आसान लगेगा, क्योंकि माता-पिता और परिवार आपका साथ देंगे। आपकी सेहत भी बेहतर होने की संभावना है, जिससे अच्छी खबरों का सिलसिला और बढ़ेगा।

कुंभ राशि

यह मंगल का गोचर आपमें एक आग जलाएगा हिम्मत, जोश और आपकी सोशल या प्रोफेशनल रेप्युटेशन को बढ़ाएगा। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनसे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपने काम से जुड़ी ट्रिप प्लान की हैं, तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, और आपको अपने छोटे भाई-बहनों के साथ यादें भी बनाने को मिलेंगी।

शॉर्ट में: मेष, मिथुन, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए मई अच्छा रहेगा। मंगल मौके दे रहा है, और उन्हें पाना आप पर निर्भर करता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Grah Gochar

Published on:

20 Apr 2026 02:09 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mangal Gochar 2026: मेष में मंगल का गोचर, मई में इन राशियों को दे सकता है जबरदस्त लाभ

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