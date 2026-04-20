Mangal Gochar 2026: मेष में मंगल का गोचर, मई में इन राशियों को दे सकता है जबरदस्त लाभ

Mangal Gochar 2026 : मई की शुरुआत में, मंगल मीन राशि से मेष राशि में चला जाएगा जो उसकी अपनी राशि है। यह ट्रांज़िट अक्सर नहीं होता है, और जब ऐसा होता है तो यह रुचक योग बनाता है, जो उन दुर्लभ महापुरुष योगों में से एक है जो कुछ लोगों के लिए किस्मत का खेल बदल सकता है। इस राजयोग के साथ कुछ राशियों को करियर में सफलता और फाइनेंशियल ग्रोथ का असली मौका मिलता है। आइए देखते हैं कि किन लोगों को ध्यान देना चाहिए।