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Saptahik Rashifal 7-13 June 2026: साप्ताहिक राशिफल: तुला और धनु राशि को धन लाभ के संकेत, वृश्चिक और मीन को रहना होगा सतर्क

Weekly Rashifal 7-13 June 2026: साप्ताहिक राशिफल में जानें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के लिहाज से नया सप्ताह कैसा रहने वाला है।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास

Jun 06, 2026

weekly horoscope

Weekly Horoscope: इन राशियों को मिलेगा करियर और धन लाभ, कुछ जातकों के रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Saptahik Rashifal 7-13 June 2026: Weekly Horoscope के अनुसार नया सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है। कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। नौकरी, व्यापार, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और धन लाभ के लिहाज से यह सप्ताह कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से जानिए सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल और सप्ताहभर के विशेष उपाय।

साप्ताहिक राशिफल तुला राशि (Saptahik Rashifal Tula)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत ही किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी, जिसके कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। तुला राशि के जातक इस सप्ताह अपने बुद्धि और विवेक के जरिए किसी महत्वपूर्ण कार्य को मनचाहे तरीके से संपन्न करने में कामयाब हो जाएंगे।

कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विरोधी परास्त होंगे। लंबे समय से चले आ रहे भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति के विवाद समाप्त होने के कारण आपका जोश हाई रहेगा।

सप्ताह के मध्य में आप अपनी भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप किसी पुराने ऋण को चुकता करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों की आय के नये स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको लव अथवा लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। ससुराल पक्ष की तरफ से विशेष सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। परिजनों के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि (Saptahik Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किसी भी प्रकार की मानसिक अथवा आर्थिक समस्या से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत से चीजों का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने काम को समय पर बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें और उसे किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल न करें। इसी प्रकार यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं और साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, अन्यथा आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है।

इस सप्ताह इष्ट-मित्रों से बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखें, अन्यथा बाद में निराशा हो सकती है। सप्ताह के मध्य में अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। इस दौरान आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको छोटे भाई अथवा बहन से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान जीवनसाथी से भी अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन कम मिल पाएगा। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह तालमेल में कुछ कमी देखने को मिल सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल धनु राशि (Saptahik Rashifal Dhanu)

छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो आपके लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। इस सप्ताह आपके काम थोड़ी भागदौड़ अथवा अड़चनों के बाद लेकिन मनचाहे तरीके से पूरे होंगे, जिसके चलते आपको कामकाज के दौरान आने वाली परेशानियों का अफसोस नहीं रहेगा। यदि आप बीते कुछ समय से आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो इस सप्ताह उसका समाधान निकल आएगा। आपको अचानक कहीं से अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है।

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। आपकी जमापूंजी में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा का संयोग बन सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभकारी साबित होगी। यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो आपको इस सप्ताह एक अच्छा ऑफर मिल सकता है।

सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख-सुविधा से जुड़ी किसी चीज के क्रय की कामना पूरी हो सकती है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से शुभ रहने वाला है। इष्टमित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर एवं प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि (Saptahik Rashifal Makar)

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। मकर राशि के जातक इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें तथा लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं। सप्ताह की शुरुआत सेहत की दृष्टि से थोड़ी प्रतिकूल कही जा सकती है। इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है।

परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। उच्च शिक्षा की राह में कुछ परेशानी आ सकती है। आर्थिक पक्ष का विश्लेषण करें तो आय के मुकाबले आपका खर्च अधिक रहेगा। खर्च को नियंत्रित करने के लिए आपको खुद पर संयम रखना होगा।

व्यापारिक मामलों में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। आपके विरोधी चालाकी से आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। इस सप्ताह ऑफिस में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में देरी या अवरोध की संभावना है। परंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिनमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में तेल, काले तिल और काला वस्त्र दान करें।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि (Saptahik Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस सप्ताह आपकी योजनाएं समय पर पूरी होंगी और कई बाधाएं भी दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से सकारात्मक संपर्क बन सकता है, जो आपके करियर के लिए लाभकारी साबित होगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन अथवा वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक काम से थकान हो सकती है। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। इस सप्ताह आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी छवि सुधार सकते हैं। यात्रा का योग भी बना है, जो लाभदायक रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन गाय को हरी घास खिलाएं।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि (Saptahik Rashifal Meen)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानीपूर्वक रहने वाला है। इस सप्ताह आप कुछ निर्णय भावनात्मक रूप से जल्दबाजी में न लें। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें, कहीं अनावश्यक खर्च न हो जाए। कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं को पुनः जांच कर ही आगे बढ़ें। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह तनाव की संभावना है, इसलिए ध्यान और योग से मन को शांत रखें। परिवार में छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन वे जल्दी सुलझ जाएंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, परंतु संवाद से इन्हें दूर किया जा सकता है। सप्ताह के अंत में आपको किसी मित्र से सहयोग मिलेगा।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

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Published on:

06 Jun 2026 09:25 am

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