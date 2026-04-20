9 Mukhi Rudraksha Benefits in Hindi : नौ मुखी रुद्राक्ष क्यों है खास? जानिए पहनने के फायदे और सही तरीका

9 Mukhi Rudraksha Benefits in Hindi : रुद्राक्ष का नाम सुनते ही मन में आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का भाव जाग उठता है। लेकिन जब बात 9 मुखी रुद्राक्ष की आती है, तो इसकी महिमा और भी खास हो जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक माला का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन में साहस, शांति और सुरक्षा लाने वाला एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। आइए समझते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा से 9 मुखी रुद्राक्ष क्यों है खास और कौन-कौन इसे पहन सकता है?