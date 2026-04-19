Retrograde Planets in Kundli : क्या आपकी कुंडली में ‘R’ है? जानिए वक्री ग्रहों का असली मतलब और असर

Retrograde Planets in Kundli : क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ चीजें आपकी लाइफ में बार-बार एक चक्र की तरह घूमती रहती हैं? वही धोखे, वही करियर की रुकावटें और वही अनसुलझे रिश्ते। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी फूटी किस्मत है। ज्योतिष की दुनिया में इसे रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रहों का कार्मिक खेल कहा जाता है।