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Gemstone Wearing Rules : रत्न पहनने के नियम: जानें वो 5 बड़ी गलतियां जो रत्न के प्रभाव को खत्म कर सकती हैं

Ratna Pahenne Ke Niyam : क्या आप रत्न पहनते हैं? जानें रत्न पहनने के सही नियम, असली-नकली की पहचान, और वो 7 गलतियां जो आपके रत्न का असर खत्म कर सकती हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 19, 2026

Gemstone Wearing Rules

Gemstone Wearing Rules : रत्न पहनने के नियम: जानें 7 बड़ी गलतियां और सही तरीका | Gemstone Wearing Tips (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Gemstone Wearing Rules : रत्न पहनने का मतलब सिर्फ स्टाइल दिखाना नहीं है, बल्कि ये ज्योतिष और आस्था से भी गहराई से जुड़ा है। बहुत लोग तरक्की, शांति या कामयाबी के लिए अलग-अलग रत्न पहनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें अगर आपने रत्न पहनने में छोटी-सी भी लापरवाही कर दी, तो उसका पूरा असर खत्म हो सकता है। चलिए, जानते हैं कि रत्न पहनते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले। (Gemstone Wearing Tips)

क्यों गलती है बार-बार रत्न उतारना?

अगर आपने रत्न पहना और उसे बार-बार उतारते हैं, तो इसकी ऊर्जा गड़बड़ा जाती है। इसका असर भी कम हो सकता है। सफाई या ऐसी किसी वजह से थोड़ी देर के लिए उतार लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर एक घंटे या उससे ज्यादा निकाल देते हैं, तो दोबारा पहनने से पहले रत्न को शुद्ध करना जरूरी है।

असली और नकली रत्न की पहचान कैसे करें?

सबसे जरूरी है कि जिस रत्न को पहन रहे हैं, वो असली है या नहीं। इसके लिए किसी अच्छे और अनुभवी रत्न विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नकली रत्न पहनने से न तो कोई फायदा मिलेगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है।

टूटा-फूटा रत्न? अब क्या करें?

अगर आपका रत्न टूट जाए, उसमें दरार आ जाए या उसका रंग बदलने लगे, तो बिना देर किए उसे बदल दें। ऐसे रत्न उल्टा नेगेटिव असर भी डाल सकते हैं।

ये 5 गलतियां न करें जब भी रत्न पहनें

  1. एक-दूसरे के विपरीत ग्रहों के रत्न साथ में न पहनें।
  2. चुराए या उठाए हुए रत्न कभी न पहनें।
  3. एक बार रत्न उतार दिया, तो बिना शुद्ध किए दोबारा न पहनें।
  4. बिना मंत्र जागरण के रत्न पहनना फायदेमंद नहीं।
  5. रत्न पर भरोसा होना चाहिए, वरना असर कम हो जाता है।

नीलम और हीरा पहनते समय सतर्क रहें

नीलम और हीरा दोनों बहुत ताकतवर रत्न हैं, पर ये हर किसी के लिए सही नहीं होते। पहनने से पहले कुछ दिन आजमा लें। जब पूरी तरह संतुष्ट हों तभी इन्हें धारण करें।

सही धातु में पहनना क्यों जरूरी है?

रत्न किस धातु (जैसे सोना, चांदी या तांबा) में पहना है, ये भी असर पर फर्क डालता है। सही धातु में पहना गया रत्न ज्‍यादा बेहतर रिजल्ट देता है।

महंगे रत्न न खरीद पाएं तो क्या करें?

सिर्फ महंगे रत्न ही असर करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई सस्ता या अर्ध-कीमती रत्न भी सही तरीके से पहना जाए तो अच्छा असर दे सकता है।

आज के टाइम में क्या नया चलन है?

अब लोग रत्न सिर्फ ग्रहों या ज्योतिष के उपाय के तौर पर ही नहीं पहनते। क्रिस्टल थेरेपी और एनर्जी हीलिंग जैसी चीजें भी ट्रेंड में हैं। बहुत से लोग मानसिक संतुलन, पॉजिटिव एनर्जी या शांति के लिए भी रत्न पहन रहे हैं।

तो बस, रत्न पहनना जितना आसान है, उतनी ही जरूरी है उसकी सही देखभाल और नियमों का पालन करना। अच्छी सलाह लें, नियमों पर यकीन रखें और पूरी आस्था से रत्न धारण करें यकीन मानिए, जिंदगी में पॉजिटिव फर्क जरूर नजर आएगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

19 Apr 2026 09:23 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Gemstone Wearing Rules : रत्न पहनने के नियम: जानें वो 5 बड़ी गलतियां जो रत्न के प्रभाव को खत्म कर सकती हैं

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