Gemstone Wearing Rules : रत्न पहनने के नियम: जानें वो 5 बड़ी गलतियां जो रत्न के प्रभाव को खत्म कर सकती हैं

Gemstone Wearing Rules : रत्न पहनने का मतलब सिर्फ स्टाइल दिखाना नहीं है, बल्कि ये ज्योतिष और आस्था से भी गहराई से जुड़ा है। बहुत लोग तरक्की, शांति या कामयाबी के लिए अलग-अलग रत्न पहनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें अगर आपने रत्न पहनने में छोटी-सी भी लापरवाही कर दी, तो उसका पूरा असर खत्म हो सकता है। चलिए, जानते हैं कि रत्न पहनते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले। (Gemstone Wearing Tips)