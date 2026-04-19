Akshaya Tritiya 2026 Rashifal: सिंह और तुला राशि वालों की खुलेगी लॉटरी! अक्षय तृतीया 2026 पर ग्रहों का महासंयोग लाएगा अपार धन

Akshaya Tritiya 2026 Horoscope: इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। इसे साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा का कहना है कि इस बार आसमान में दो शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। शुक्र वृषभ राशि में आ रहा है, जिससे मालव्य राजयोग बन रहा है। उसी समय, चंद्रमा और बृहस्पति वृषभ राशि में एक साथ आ रहे हैं, जिससे गजकेसरी योग बन रहा है। यह मेल कई लोगों के लिए अच्छी किस्मत लाने वाला है। आइए देखें कि इन कॉस्मिक घटनाओं से हर राशि पर क्या असर पड़ता है।