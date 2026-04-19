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Akshaya Tritiya 2026 Rashifal: सिंह और तुला राशि वालों की खुलेगी लॉटरी! अक्षय तृतीया 2026 पर ग्रहों का महासंयोग लाएगा अपार धन

Akshaya Tritiya 2026 Rashifal: अक्षय तृतीया 2026 (20 अप्रैल) पर बन रहे गजकेसरी और मालव्य राजयोग कई राशियों के लिए धन, सफलता और तरक्की के संकेत दे रहे हैं। जानें सभी 12 राशियों का पूरा राशिफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Astrologer Sharad Sharma

Apr 19, 2026

Akshaya Tritiya 2026 Rashifal

Akshaya Tritiya 2026 Rashifal : अक्षय तृतीया राशिफल 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Akshaya Tritiya 2026 Horoscope: इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। इसे साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा का कहना है कि इस बार आसमान में दो शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। शुक्र वृषभ राशि में आ रहा है, जिससे मालव्य राजयोग बन रहा है। उसी समय, चंद्रमा और बृहस्पति वृषभ राशि में एक साथ आ रहे हैं, जिससे गजकेसरी योग बन रहा है। यह मेल कई लोगों के लिए अच्छी किस्मत लाने वाला है। आइए देखें कि इन कॉस्मिक घटनाओं से हर राशि पर क्या असर पड़ता है।

19 अप्रैल अक्षय तृतीया राशिफल | Akshaya Tritiya 2026 Horoscope

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह दिन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आप देखेंगे कि लोग सामान्य से ज्यादा आपकी ओर खिंचे चले आ रहे हैं। कोई भी अटका हुआ काम खासकर सरकारी काम से जुड़ा आखिरकार तेजी से पूरा हो जाएगा। लोग आपको नए सम्मान से देखेंगे, और ऑफिस लाइफ आसान लगने लगेगी।
लकी नंबर: 1
लकी कलर: लाल
उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

वृष राशि

वृष राशि वालों, यह आपके वॉलेट के लिए एक मजबूत दिन है। आप फाइनेंशियली फायदा उठाने की स्थिति में हैं, इसलिए आगे बढ़ें और वह खरीदारी पूरी करें जिसकी आपने प्लानिंग की थी ज्वेलरी, गाड़ी, जो भी आपकी लिस्ट में हो। आपका घर ज़्याज्यादा आरामदायक लगेगा और आपके रिश्ते ज्यादा मीठे लगेंगे।
लकी नंबर: 6
लकी कलर: सफ़ेद
उपाय: देवी लक्ष्मी को बर्फी चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ करें।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों, आपका दिमाग सही दिशा में है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किस्मत आपके साथ है। यह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और काम पर पहचान पाने का मौका है।
लकी नंबर: 5
लकी कलर: हरा
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों आपको शांति का एहसास होगा। परिवार आपके आस-पास इकट्ठा हो जाएगा, खासकर आपकी मां, और उनका आशीर्वाद प्रॉपर्टी, गाड़ी या आपके घर से जुड़े आपके प्लान को आगे बढ़ाएगा। इमोशनली आप स्थिर और तैयार महसूस करेंगे।
लकी नंबर: 2
लकी कलर: सफ़ेद
उपाय: शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें।

सिंहराशि

सिंह राशि वालों यह आपके काम पर सबसे अलग दिखने का समय है। हो सकता है कि कोई नया मौका या जरूरी प्रोजेक्ट आपको मिल जाए। सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे, और आपकी रेप्युटेशन बढ़ेगी। एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ें लोग ध्यान दे रहे हैं।
लकी नंबर: 3
लकी कलर: सुनहरा
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और किसी मंदिर में लाल चंदन दान करें।

कन्याराशि

कन्या राशि वालों, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और बिजनेस में किस्मत आपके साथ होगी। अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वे फायदेमंद होने लगेंगे। हो सकता है कि यह किसी ट्रिप या नई नौकरी की जिम्मेदारियों का समय हो। आपके ज्यादातर प्लान आगे बढ़ेंगे।
लकी नंबर: 5
लकी कलर: हरा
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं और पक्षियों को दाना डालें।

तुलाराशि

तुला राशि वाले क्रिएटिव फील्ड में चमकते हैं आर्ट, फैशन, मीडिया, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको सबसे अलग दिखाए। आपके फाइनेंस बेहतर दिखेंगे, आपका नाम फैलेगा, और आपका चार्म बढ़ेगा। बस सड़क पर ज्यादा सावधान रहें।
लकी नंबर: 6
लकी कलर: गुलाबी
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और छोटी लड़कियों को खीर खिलाएं।

वृश्चिकराशि

वृश्चिक राशि वालों आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल मिलेगा और शायद आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे। लव लाइफ में बढ़ावा मिलेगा और आपके प्रोफेशनल सर्कल के लोग आपके साथ खड़े होंगे।
लकी नंबर: 9
लकी कलर: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी मंदिर में लाल झंडा चढ़ाएं।

धनुराशि

धनु आप अपनी लड़ाई जीत रहे हैं। पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम कम होंगी और काम पॉजिटिव लगेगा। बड़ा इन्वेस्ट करने या बड़ी खरीदारी करने से पहले सलाह लें सब्र का फल मिलता है।
लकी नंबर: 3
लकी कलर: पीला
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं।

मकर राशि

मकर राशि वालों में हिम्मत और कॉन्फिडेंस की लहर दौड़ सकती है। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, और आपको नया प्यार भी मिल सकता है। आपकी मेहनत का असर दिखने लगेगा।
लकी नंबर: 8
लकी कलर: नीला
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं; शनि चालीसा का पाठ करें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों, आपके प्लान में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। घर में आराम बेहतर होगा और आपकी मां की सेहत में सुधार होगा। परिवार का सपोर्ट अच्छा रहेगा।
लकी नंबर: 4
लकी कलर: स्काई ब्लू
उपाय: हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं; दूसरों को ठंडा पानी पिलाएं।

मीन राशि

मीन राशि वालों, आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आपके भाई-बहन आपके साथ खड़े रहेंगे। टेक और कम्युनिकेटर्स को नए मौके मिल सकते हैं, और इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
लकी नंबर: 7
लकी कलर: पीला
उपाय: शिव मंदिर में चना दाल चढ़ाएं; गुरु मंत्र का जाप करें।

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Updated on:

19 Apr 2026 06:14 am

Published on:

19 Apr 2026 06:10 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Akshaya Tritiya 2026 Rashifal: सिंह और तुला राशि वालों की खुलेगी लॉटरी! अक्षय तृतीया 2026 पर ग्रहों का महासंयोग लाएगा अपार धन

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