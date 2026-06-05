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राशिफल 6 जून 2026: वृषभ और तुला राशि वालों के लिए धन लाभ के योग, मिथुन राशि को सतर्कता की सलाह

Daily Horoscope 6 June 2026: आज का राशिफल 6 जून 2026 पढ़ें। जानें मेष, वृषभ, मिथुन सहित सभी 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का भविष्यफल। शुभ रंग और शुभ अंक भी देखें।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 05, 2026

Horoscope June 6, Aaj Ka Rashifal 6 June 2026

Aaj Ka Rashifal 6 June 2026 : राशिफल 6 जून: मकर और कर्क राशि के जातकों को करियर में मिलेगी सफलता, मीन राशि वालों की बदल सकती है कार्यस्थल पर भूमिका (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Aaj Ka Rashifal 6 June 2026: शनिवार, 6 जून 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। कुछ लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ राशियों को रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आज का दिन धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है।

धार्मिक और पारिवारिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका दिन प्रेम, नौकरी, व्यापार, धन और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा, तो पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज (Daily Horoscope) का 6 जून 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल।

आज का राशिफल मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मिले-जुले प्रभाव वाला दिन रहने की संभावना है। दिन का पूर्वार्ध थोड़ी समस्याओं से जुड़ा रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद कार्यों की गति में सुधार आएगा। भावनात्मक संबंधों में उदारवादी रुख रखना होगा।
शुभ रंग: पीच (Peach)
शुभ अंक: 9

आज का राशिफल वृषभ राशि

आर्थिक मामलों में वृषभ राशि वालों के पूर्वानुमान सही जाने से लाभ की संभावना रहेगी। नए संपर्क जुड़ेंगे। कानूनी मामलों में सावधानी रखनी होगी। परिवार में सहनशीलता और त्याग की भावना से ही सौहार्द टिकेगा; बहस में पड़ने से बचना होगा।
शुभ रंग: मैरून (Maroon)
शुभ अंक: 5

आज का राशिफल मिथुन राशि

धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर मानसिक शांति और स्थिरता मिलेगी। शेयर मार्केट की अस्थिरता में धन हानि की स्थितियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
शुभ रंग: हल्का हरा (Light Green)
शुभ अंक: 6

आज का राशिफल कर्क राशि

नए भावनात्मक संबंधों में उत्साहपूर्ण स्थिति बनेगी। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। पूर्व में किए गए जॉब के प्रयासों को सफलता मिल सकती है। अहंकारी व्यक्तियों से दूरी बनाएँ।
शुभ रंग: भूरा (Brown)
शुभ अंक: 2

आज का राशिफल सिंह राशि

व्यावसायिक मुलाकातों को संध्याकाल में रखना सकारात्मक परिणाम दे सकता है। प्राकृतिक स्थानों पर जाने की योजना बनेगी। मित्रों और परिवार का साथ मिलेगा। व्यर्थ के टकराव को टालने का प्रयास करें।
शुभ रंग: गुलाबी (Pink)
शुभ अंक: 2

आज का राशिफल कन्या राशि

दिन के कार्यक्रमों में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। आज प्रयासों को परिणाम में बदलने का दिन रहेगा। कमजोर लोगों को सहायता प्रदान कर आत्मिक संतोष का अनुभव करेंगे। मांगलिक कार्यों की सूचना मिलेगी।
शुभ रंग: ग्रे (Grey)
शुभ अंक: 1

आज का राशिफल तुला राशि

कार्यों की निरंतरता से शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव कर सकते हैं। अन्य स्रोतों से आर्थिक लाभ की संभावना रहेगी। संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में समयाभाव के कारण शिथिलता रहेगी।
शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
शुभ अंक: 3

आज का राशिफल वृश्चिक राशि

परिश्रम का परिणाम मनमुताबिक मिलने से उत्साहित रहेंगे। मित्रों और परिजनों की दूसरों से लेकर आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। वाहन आदि के रखरखाव पर धन खर्च करना पड़ सकता है।
शुभ रंग: लाल (Red)
शुभ अंक: 4

आज का राशिफल धनु राशि

परिस्थितियों के बदलने तक धैर्य रखना होगा। तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को स्थान परिवर्तन या जॉब में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का मानसिक तनाव अनुभव करेंगे।
शुभ रंग: मैरून (Maroon)
शुभ अंक: 1

आज का राशिफल मकर राशि

महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता से संपन्न करने होंगे, अन्यथा कार्य अधूरे छूटने का खतरा रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में तकनीकी दक्षता का लाभ मिलेगा। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में माता-पिता (पेरेंट्स) का समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग: नीला (Blue)
शुभ अंक: 7

आज का राशिफल कुंभ राशि

भावनात्मक रिश्तों में अपेक्षा से अधिक स्नेह और सौहार्द मिलने के साथ ही करियर बनाने में भी सहयोग की संभावना रहेगी। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। यात्रा टालना श्रेयस्कर रहेगा।
शुभ रंग: बैंगनी (Purple)
शुभ अंक: 6

आज का राशिफल मीन राशि

कार्यस्थल पर भूमिका बदल सकती है। कुटिल लोग तनाव देने का प्रयास करेंगे। परिवार और मित्रों से भरपूर समर्थन मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
शुभ रंग: भगवा/केसरिया (Saffron)
शुभ अंक: 9

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राशिफल 2026

Published on:

05 Jun 2026 02:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / राशिफल 6 जून 2026: वृषभ और तुला राशि वालों के लिए धन लाभ के योग, मिथुन राशि को सतर्कता की सलाह

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