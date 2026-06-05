राशिफल 6 जून 2026: वृषभ और तुला राशि वालों के लिए धन लाभ के योग, मिथुन राशि को सतर्कता की सलाह

Aaj Ka Rashifal 6 June 2026: शनिवार, 6 जून 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। कुछ लोगों को करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ राशियों को रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आज का दिन धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है।