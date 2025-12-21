Mesh Rashifal 2026 : क्या इस साल चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत? जानें वो 3 बड़े बदलाव जो बदल देंगे आपकी जिंदगी

जनवरी से मार्च तक काम के मामले में आपको मिलेगा अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका। साल की पहली तिमाही कर्म क्षेत्र का स्वामी चाहे द्वादश में बैठा हो लेकिन मंगल की मजबूत स्थिति आपको जोश और ऊर्जा देगी। मंगल आपके लिए एक आगे बढ़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक सक्रियता और समर्पण से जुड़ पाएंगे। इस समय आपके लिए नौकरी में आगे बढ़ने या व्यवसाय में नये अवसरों को पकड़ने का उपयुक्त समय है। शनि की स्थिति कुछ काम के लिहाज से लंबी दूरी की यात्राओं को भी देने वाला होगा। पंचमेश की स्थिति नए काम में जोश देगा। मानसिक रूप से काम में नई नई युक्तियों को अपनाना चाहेंगे। फिजिकली एक्टिव होकर काम करेंगे, लीडरशिप का गुड़ अच्छे से काम करेगा। शनि का प्रभाव काम के लिए स्थान बदलने का योग भी दे सकता है।