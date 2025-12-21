Mesh Rashifal 2026 : क्या इस साल चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत? जानें वो 3 बड़े बदलाव जो बदल देंगे आपकी जिंदगी

Mesh Rashifal 2026 : मेष राशिफल 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aries Yearly Horoscope 2026, मेष वार्षिक राशिफल 2026 : मेष राशि वालों के लिए 2026: साहस और नई शुरुआत का वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। शनि की मीन राशि में उपस्थिति आपको अनुशासन सिखाएगी, वहीं जून में गुरु का गोचर आपके करियर में उन्नति के द्वार खोलेगा। यह वर्ष आपके रुके हुए कार्यों को गति देने और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता लाने वाला साबित होगा। डा.अनीष व्यास से जानते हैं मेष राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया साल। पढ़िए मेष वार्षिक राशिफल 2026।
डा.अनीष व्यास ने बताया कि साल 2026 मेष राशि के लोगों के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लेकर आएगा। इस साल मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन आपको उसके बेहतरीन परिणाम भी प्राप्त होंगे। छात्रों को इस वर्ष अपने सपनों को साकार करने में सफलता मिलेगी और इस साल घर में नया वाहन आ सकता है। इस वर्ष आपके व्यक्तिगत संबंध सुर्खियों में रहेंगे क्योंकि शुक्र और बुध का गोचर आपको स्पष्टता और स्नेह के साथ संवाद करने के लिए प्रेरित करता है। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध और भी गहरे होने वाले हैं, खासकर अगर आप साझा गतिविधियों में समय लगाते हैं। यह सुलह और क्षमा का वर्ष है, जिससे पिछली गलतफहमियों को दूर किया जा सके। खुले संवाद से रोमांटिक रिश्ते पनपेंगे, हालांकि सद्भाव बनाए रखने के लिए बुध के वक्री होने से होने वाली गलतफहमियों से सावधान रहें।
मेष राशि के स्वामी मंगल पंचम भाव में सूर्य के घर मघा नक्षत्र में स्थित हैं। यह स्थिति आपके लिए अत्यंत सकारात्मक है और सफलता की ओर अग्रसर करती है। वर्ष 2026 में यह योग जीवन में प्रगति और उपलब्धियों के अवसर प्रदान करेगा। राहु और केतु क्रमशः दूसरे और आठवें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य, प्रेम और वित्त के मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे तथा शत्रुओं पर विजय मिलेगी। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर समाज में आपकी पहचान और प्रभाव को मजबूत करेगा। चतुर्थ भाव में कर्क राशि का बुध लग्ज़री और नई रचनात्मकताओं के योग लाएगा। वहीं, छठे घर में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी।
मेष राशि के लिए साल का दूसरे भाग की तिमाही यानि के अप्रैल मई और जून के समय पर होंगे कुछ उतार-चढ़ाव। अप्रैल माह के समय पर रहेगा बाहरी संपर्क से कुछ प्राप्ति और काम में भागदौड़ से भरा समय। इस समय पर लग्नेश का राहु के साथ होना और फिर बारहवें भाव में चला जाना आपको सामाजिक स्तर पर और बाहरी स्तर पर दोनों ही तरह से प्रभावित करने वाला होगा। खर्चों की अधिकता के अलावा इस समय आध्यात्मिक पक्ष भी मन में जोर मारेगा। इस समय धर्म कर्म से जुड़े कामों में खर्च होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मई माह के आरंभ का समय थोड़ा कमजोर हो सकता है लेकिन जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है।
करियर के मामले में विदेश में काम की प्राप्ति का समय होगा। लोगों के साथ और मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा और इस साल आपको बड़े भाइयों का सहयोग भी मिलेगा। शनि का बारहवें भाव से गोचर आपके लिए बेहतर मौके लेकर आएगा, जिससे आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। बिजनेस में सफलता मिलने के योग हैं और यदि आप नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। छात्रों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
साल 2026 मेष राशि वालों के लिए औसत रहेगा। हालांकि, यह वर्ष आपसे ज्यादा मेहनत करवा सकता है। हालांकि, मेहनत करने वालों को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि के द्वादश भाव में गोचर को चंद्र राशि के अनुसार साढ़े साती माना जाता है। लेकिन, छठे भाव पर शनि की दृष्टि धैर्यपूर्वक और समर्पण से काम करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम दे सकती है।
जनवरी से मार्च तक काम के मामले में आपको मिलेगा अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका। साल की पहली तिमाही कर्म क्षेत्र का स्वामी चाहे द्वादश में बैठा हो लेकिन मंगल की मजबूत स्थिति आपको जोश और ऊर्जा देगी। मंगल आपके लिए एक आगे बढ़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक सक्रियता और समर्पण से जुड़ पाएंगे। इस समय आपके लिए नौकरी में आगे बढ़ने या व्यवसाय में नये अवसरों को पकड़ने का उपयुक्त समय है। शनि की स्थिति कुछ काम के लिहाज से लंबी दूरी की यात्राओं को भी देने वाला होगा। पंचमेश की स्थिति नए काम में जोश देगा। मानसिक रूप से काम में नई नई युक्तियों को अपनाना चाहेंगे। फिजिकली एक्टिव होकर काम करेंगे, लीडरशिप का गुड़ अच्छे से काम करेगा। शनि का प्रभाव काम के लिए स्थान बदलने का योग भी दे सकता है।
कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। विदेश में काम करने के अवसर भी बन सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव इस बात का संकेत देता है कि आपको विदेश में काम के अवसर मिल सकते हैं या फिर आप विदेश से जुड़े किसी कार्य में सफलता पा सकते हैं। विदेश में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय में आप खुद को नई योजनाओं में शामिल कर सकते हैं और बिजनेस में हैं तो चेंज के मूड में होंगे।
साल की तीसरी तिमाही के दौरान शनि का प्रभाव आपके करियर पर गहरा असर डालने वाला होगा। आपको अधिक मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता महसूस कराएंगे। यह समय आपके करियर में उतार-चढ़ाव का हो सकता है। इस स्थिति का असर जिम्मेदारियों और काम को लेकर गंभीर बना सकता है, जिससे आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकती है। गुरु के प्रभाव से आपको विदेश से जुड़े काम या दूर स्थानों पर काम करने का मौका मिल सकता है। यह समय आपके व्यवसाय में विस्तार का भी है, आपके लिए नए कनेक्शन और अवसरों का निर्माण कर सकता है। आपने सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग के माध्यम से अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बना सकते हैं।
डा. अनीष व्यास ने बताया कि साल 2026 बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। साल के आरंभिक समय में ही परिवार की ओर से भी धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं और राहु की स्थिति कहीं ना कहीं से धन प्रदान करेगी। शनि की स्थिति खर्चों में बढ़ोतरी करेगी। बिजनेस में वृद्धि होगी। आय में बढ़ोतरी होगी और नई योजनाओं के निवेश के अवसर मिलेंगे।
शनि और गुरु का गोचर साल के मध्य में यात्राएं कराएगा, उससे कुछ खर्च भी होगा। धन के मामले में इस वर्ष आपको मिलेगा अच्छा लाभ, साल के आरंभिक समय में लाभेश की स्थिति आपको काम के साथ साथ अपने परिवार की ओर से भी अच्छे लाभ को दिलाने में सहयोग कर सकती है। इस साल के दौरान राहु की स्थिति लाभ भाव में होने से धन की प्राप्ति किसी न किसी तरह से तो होती रहेगी।
आर्थिक स्तर पर इस दौरान सामाजिक गतिविधियों से लाभ मिल सकता है, कोई संपत्ति से लाभ के योग बनते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होने से भी आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल कहा जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से आप मजबूत होंगे और आध्यात्मिक गतिविधियों पर भी खर्च करेंगे। इसी समय अवधि में कुछ समस्याएं आएंगी, जो धन की स्थिति को अल्पविराम लगा सकती हैं, इसके बाद जुलाई अगस्त में अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है।
शेयर मार्केट में सफलता मिल सकती है। नया वाहन, दुकान या मकान खरीदने की स्थिति बन सकती है। साल के अंतिम महीना में खर्च बढ़ेंगे और धन की कमी हो सकती है, जिससे कुछ आर्थिक कष्ट बने रहेगे। इस समय अवधि पर बचत करने की प्रवृत्ति को अपनाएं, जिससे कि व्यावसायिक रूप से आप स्थिर रह सके और आर्थिक रूप से उन्नत होने की दिशा में आगे बढ़ें। इस वर्ष आपको अपने व्यापार में निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे।
गुरु साल के अंतिम महीने यानी कि नवंबर-दिसंबर में सपोर्ट करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो, 7 महीने गुरु का साथ और लगभग 11 महीने राहु का साथ मिलने के कारण आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। लेकिन, बचत के दृष्टिकोण से साल थोड़ा कमजोर रह सकता है। अतः आय की तुलना में बचत कम होगी। कुल मिलाकर आर्थिक मामले में साल 2026 आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है।
इस वर्ष मेष राशि के लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ चिंताएं हो सकती हैं। वर्ष की शुरुआत में घर-परिवार में सुख-समृद्धि आएगी और पारिवारिक जनों का सहयोग बना रहेगा। किसी मांगलिक कार्य या उत्सव से घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। मध्यकाल में घर की सजावट और लग्जरी सामान पर खर्च होने की संभावना है। परिवारजनों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, हालांकि कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। संवाद और समझदारी से स्थितियां सुधर जाएंगी।
वर्ष के अंतिम महीनों में आपके ऊपर अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिनसे आपको धैर्य और संयम से निपटना होगा। गृहस्थ जीवन से जुड़े मामलों के लिए साल 2026 मिला-जुला या औसत रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे। अतः घर-गृहस्थी को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होने से यह आपकी मदद करना चाहेंगे। वहीं, 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके चौथे भाव में रहेंगे। वैसे तो, चौथे भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कई मामलों में बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं।
31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में चले जाएंगे और वहां से आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन, पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं, परंतु गृहस्थ जीवन में आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। साल की प्रथम तिमाही वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी। आप जबकि साल का दूसरा और तीसरा तिमाही वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल की स्थिति लेकर आएगा।
वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करने की स्थिति बनेगी, जिसका सामना धैर्य से ही किया जा सकता है। परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। साल के अंतिम महीनो में मैरिज लाइफ बढ़िया हो जाएगी। आप रिश्ते में अच्छा संतुलन महसूस करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की और आपका झुकाव भी हो सकता है। आप अपने रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करें। साल के अंतिम दिनों में विवाह की बात पक्की हो सकती है।
यह साल खुशियां लेकर आएगा। अगर आपके रिश्ते में परेशानी चल रही थी, तो वर्ष की शुरुआत से उसमें सकारात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है। आपके रिश्तों में इस वर्ष कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके अंदर रोमांटिक जोश रहेगा और कभी अपने आप कुछ परिस्थितियों में फसता हुआ महसूस करेंगे। ग्रहों के प्रभाव से आपका प्रेम प्रभावित होता रहेगा।
वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक का समय प्रेम जीवन में भरपूर जोश रहेगा। आप बहुत ज्यादा रोमांस से भरे रहेंगे। आप बेहद ऊर्जावान रहेंगे और आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा। अपने प्रियजन के साथ अधिक समय बिताएंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। आप किसी को पसंद करते हैं, तो इस समय अवधि में उनसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। साल के बीच में शनि का प्रभाव लव लाइफ में गंभीर स्थितियां उत्पन्न करेगा। किसी विदेशी व्यक्ति के संपर्क में आने की स्थिति बनेगी। आप अपने संबंधों में शीध्रता और गंभीरता की तलाश करेंगे और अपने प्रयोजन के साथ साल के अंतिम महीना में खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे।
शादीशुदा लोगों के लिए साल के पहले छ महीने प्यार, आपसी समझ और गहरे जुड़ाव से भरपूर रहेंगे। लाइफपार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और एक-दूसरे के प्रति समर्पण महसूस होगा। हालांकि, साल के दूसरे भाग में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन अगर आप खुलकर बातचीत करेंगे और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इन मुश्किलों को आसानी से पार कर पाएंगे और आपका रिश्ता और मजबूत होगा।
साल के अंत में लव और मैरिज लाइफ बेहतर हो सकती है। आप अपने रिश्ते में स्थिरता और संतुलन महसूस करेंगे। विवाह भाव के स्वामी का प्रभाव रिश्ते को लेकर अतिरिक्त प्रेम संबंध भी दे सकता है लेकिन इस समय वह सब हल हो जाएगा और आपके लिए रिश्तों में सुधार होने की संभावना है।अगर आप शादी के विचार में हैं, तो अक्टूबर के बाद यह समय आपके लिए उपयुक्त हो सकता है।
डा. अनीष व्यास ने बताया कि शोध के विद्यार्थी के लिए भी समय अच्छा रहेगा। लेकिन, आपको अपने पूरे मन से पढ़ाई करने की भी आवश्यकता होगी। नवंबर-दिसंबर में गुरु का गोचर पुन: आपके तीसरे भाव में होगा। ऐसे में, यह अवधि नाज़ुक रह सकती है। सामान्य शब्दों में कहें तो, इस पूरे वर्ष ही आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी क्योंकि लापरवाही बरतने की स्थिति में राहु, केतु और शनि देव शिक्षा से जुड़े मामलों में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साल 2026 थोड़ा कमजोर रह सकता है क्योंकि इस दौरान आप एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने में समस्या का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप कोशिश करके विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करेंगे, तो आप शिक्षा में नकारात्मक परिणामों से बच सकेंगे।
इस वर्ष उच्च शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर जून के शुरुआती सप्ताह तक तीसरे भाव में रहकर भाग्य भाव को देखेगा इसके फलस्वरूप, गुरुजनों व वरिष्ठों का मार्गदर्शन शिक्षा के मामले में कल्याणकारी सिद्ध होगा। जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा जो अष्टम तथा द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। ऐसे में, घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले या फिर विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिल सकेंगे।
आपकी हेल्थ के लिए साल की शुरुआत अच्छी है और आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल का प्रभाव आपको भरपूर एनर्जी देगा। आप कुछ नई शारीरिक एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और पहले से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को लाभ होगा। मार्च के अंत से स्किन प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक समस्याएं, शारीरिक सूजन और थकान जैसी समस्याएं सामने आ सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। जून से स्वास्थ्य में सुधार होगा।
विशेषकर उन लोगों को जिन्हें नींद की शिकायत रहती है या फिर जो पैर संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, उन्हें इस वर्ष अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और योग-व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति देव की उपस्थिति भी इस तरफ संकेत कर रही है कि हृदय रोगियों या फिर जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है, उन्हें अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना होगा। साथ ही, आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सही तरीके से इलाज करवाना होगा। आपके जीवनसाथी की सेहत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आपके पार्टनर की सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।
विशेष रूप से गुरु और शनि का वक्री प्रभाव सेहत पर असर डाल सकता है। यह समय विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहने का है। किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए किसी भी अनावश्यक जोखिम से बचना और सावधानी बरतना जरूरी है। नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक हो सकता है।
भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास ने बताया कि हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें। हर मंगलवार मसूर दाल, लाल रंग के वस्त्र, धन, गुड़, मूंगफली, काले तिल, चमडे़ के जूते-चप्पल आदि चीजों का दान करें। श्रीराम के नामों का मंत्र जप करें।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग