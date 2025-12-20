Saptahik Rashifal 21 To 27 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल : साल के अंत में चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें मेष से कन्या का भविष्यफल

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कुछ कम फलदायी साबित होगी। जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान का ख्याल रखें तथा किसी भी शारीरिक समस्या को इग्नोर न करें अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मनचाहे परिणाम के लिए अथक परिश्रम और प्रयास करना होगा।



नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने विरोधियों से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान वे आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। उतार-चढ़ाव भरे इस कठिन समय में आपको अपने और पराए के बीच फर्क जानने को मिल जाएगा।



यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो मित्रों की मदद से अपने परिजन का आशीर्वाद पाने में कामयाब हो जाएंगे। स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है।

उपाय: भगवान शिव रुद्राष्टकं का पाठ करें।