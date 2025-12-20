Saptahik Rashifal 21 To 27 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल : साल के अंत में चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें मेष से कन्या का भविष्यफल

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Saptahik Rashifal 21 To 27 December 2025 : वर्ष 2025 अब अपनी विदाई की ओर है और दिसंबर का यह सप्ताह (21 से 27 दिसंबर) ग्रहों की चाल के कारण विशेष महत्व रखता है। धनु राशि में ग्रहों की महायुति और चंद्रमा का विभिन्न राशियों में भ्रमण कई शुभ राजयोगों का निर्माण कर रहा है। यह समय जहाँ कुछ राशियों के लिए निवेश और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का 'स्वर्ण काल' है, वहीं कुछ के लिए यह धैर्य और आत्म-मंथन का समय है। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास के विश्लेषण के साथ, आइए जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि तक का विस्तृत भविष्यफल और वे उपाय जो आपके आने वाले सप्ताह को मंगलमय बना सकते हैं।
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना होगा अन्यथा आपको नुकसान और अपमान दोनों झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। यदि आप टारगेट ओरिएंटेड जॉब करते हैं तो आप पर उसे पूरा करने का बड़ा दबाव बना रहेगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कारोबार में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।
सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सामने जरा ज्यादा चुनौतियां रह सकती हैं। हालांकि सुखद पहलू यह है कि ऐसे समय में आपके शुभचिंतक आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और धन का लेनदेन सावधानी और समझदारी के साथ करें।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बड़े-बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अनबन हो सकती है। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के इस सप्ताह हर चीज को अपने मान-सम्मान से जोड़ने की बजाय इग्नोर करना होगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें। जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें।
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी प्लानिंग में चाहे-अनचाहे बदलाव करने पड़ सकते हैं। इस दौरान न सिर्फ कार्यक्षेत्र और कारोबार से जुड़े बल्कि घरेलू मसलों को लेकर आपको तनाव बना रहेगा। चीजों को पटरी पर लाने के लिए आपको न सिर्फ अपनी आदतों बल्कि मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत रहेगी। मनचाही सफलता पाने के लिए आपको प्राथमिकता के अनुसार काम करना होगा।
सप्ताह के मध्य में भूमि-भवन से जुड़े विवाद के कारण अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी आजीविका के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह लोगों को मिलाकर चलना उचित रहेगा।
सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आने वाले कुछ बड़े खर्च आपके बने बनाए बजट को गड़बड़ा सकते हैं। इस दौरान आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर भी अचानक से निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें तथा उनके साथ संवाद बनाए रखें।
प्रेम संबंध में यदि कोई गलतफहमी पैदा हो गई है तो उसे संवाद से दूर करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए छोटी-मोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचें। रिश्तों की उलझी डोर को सावधानी से सुलझाएं और बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सावधानी के साथ करें। मौसमी बीमारी के प्रति खूब सतर्क रहें।
उपाय: शिवलिंग की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। अटके हुए कार्यों में गति आएगी। इस सप्ताह आप अपने करियर और कारोबार दोनों को ही आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयासरत रहने वाले हैं। खास बात यह कि आपको इस दिशा में अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे।
सप्ताह के पूर्वार्ध में असंभव से लगने वाले कार्य भी इष्ट-मित्रों की मदद से पूरे हो जाएंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से कूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। विशिष्ट पद की प्राप्ति अथवा बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में आ सकती है। सप्ताह के मध्य में सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को नई साझेदारी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन आदि के क्रय अथवा विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी दैनिक आय बढ़ेगी।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से अकेले थे और आपको सच्चे प्यार की तलाश थी तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जिंदगी में मनचाहे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है अथवा आपके रिश्ते की बात किसी सुयोग्य व्यक्ति के साथ चल सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे और उसमें पूरे सप्ताह मिठास बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरंदाज कर दें तो सेहत भी सामान्य रहने वाली है।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आपके द्वारा किये गये प्रयास या फिर परिश्रम का आपको कम फल प्राप्त हो रहा है। स्वजनों के सहयोग और समर्थन को लेकर भी आप इस सप्ताह थोड़ा कम संतुष्ट रहेंगे।
सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कुछ कम फलदायी साबित होगी। जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान का ख्याल रखें तथा किसी भी शारीरिक समस्या को इग्नोर न करें अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मनचाहे परिणाम के लिए अथक परिश्रम और प्रयास करना होगा।
नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने विरोधियों से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान वे आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। उतार-चढ़ाव भरे इस कठिन समय में आपको अपने और पराए के बीच फर्क जानने को मिल जाएगा।
यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो मित्रों की मदद से अपने परिजन का आशीर्वाद पाने में कामयाब हो जाएंगे। स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है।
उपाय: भगवान शिव रुद्राष्टकं का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत भले ही थोड़ी उतार-चढ़ाव भरी रहने वाली हो लेकिन उत्तरार्ध तक चीजें एक बार फिर पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह यदि किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिले तो निराश होने की बजाय लगातार उस दिशा में प्रयास करते रहना उचित रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप अपने करियर और कारोबार को लेकर अधिक व्यस्त रहने वाले हैं। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आपको उधार तक लेना पड़ सकता है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
सप्ताह के मध्य में आप अपने करियर अथवा कारोबार में पूर्व में की गई गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे और खास बात यह कि इसका आपको सकारात्मक परिणाम भी सप्ताह के उत्तरार्ध में देखने को मिलेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से निजी जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब हो सकते हैं। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए आप दूसरों के उपर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें। सप्ताह के मध्य में आपका परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है, जिसके चलते आप कुछ लोगों से उचित दूरी बना लेंगे। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। कठिन समय में लव पार्टनर आपका संबल बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा नरम रहेगा। ऐसे में खानपान और दिनचर्या का पूरा ख्याल रखें।
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर-कारोबार से लेकर निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं घेरे रहने वाली हैं। जिनका सामना आपको बड़ी सूझबूझ और धैर्य से करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कामकाज में अड़ंगे आते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से सहयोग और समर्थन और सहयोग भी बामुश्किल मिल पाएगा। इस दौरान आपके विरोधी आपकी किसी भी नई शुरुआत को परवान नहीं चढ़ने देंगे।
कन्या राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में आवेश में आकर या फिर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह ऐसी गलती करने से बचना होगा जो उनके दामन में दाग लगाने का कारण बन जाए। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे आपको इससे जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए थोड़ा कठिनाई भरा रहेगा। इस दौरान उनका अनचाही जगह पर तबादला या फिर अनचाहा कार्य सौंपा जा सकता है। इस दौरान आपके संसाधनों की कमी रहेगी लेकिन फिर भी आप बड़ी महत्वकांक्षाएं पाले रहेंगे।
कन्या राशि के जातक इस दौरान किसी से ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना उन्हें भविष्य में कठिन साबित हो। प्रेम और आकर्षण में अंतर होता है, कन्या राशि के जातकों को इसे अच्छी तरह से समझना होगा। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और बेवजह उसका प्रदर्शन करने से बचें।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
