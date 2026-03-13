Dasha Mata Muhurat 2026 : दशा माता पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक, जानिए कैसे होती है पूजा

Dasha Mata Muhurat 2026 : दशा माता व्रत, हिंदू संस्कृति में एक खास दिन है। ये चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी को आता है। लोग मानते हैं कि इस दिन दशा माता की पूजा करने से दुख-दरिद्रता और बुरी किस्मत दूर हो जाती है। ज्यादातर शादीशुदा औरतें ये व्रत अपने परिवार की भलाई, घर की सुख-शांति और पैसों की तंगी दूर करने के लिए रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत से बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है और घर में खुशहाली, सौभाग्य और शांति आती है। चलिए जानते हैं कि 2026 में ये व्रत कब है, कैसे करते हैं और क्यों इतना जरूरी है।