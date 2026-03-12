Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष की शुरुआत इस भगवान की पूजा से करें, साल भर बनी रहेगी सुख-समृद्धि, जानिए कुछ विशेष उपाय

Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष की शुरुआत इस वर्ष 19 मार्च से हो रही है, जिसे नए संवत्सर का पहला दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन नई शुरुआत, शुभ संकल्प और पूजा-पाठ के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नव वर्ष के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और साल भर सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में सकारात्मकता और सफलता के द्वार खुल सकते हैं।