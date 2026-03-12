Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष की शुरुआत इस भगवान की पूजा से करें, साल भर बनी रहेगी सुख-समृद्धि, जानिए कुछ विशेष उपाय

Nav Samvatsar 2026 ke upay|फोटो सोर्स- Freepik
Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष की शुरुआत इस वर्ष 19 मार्च से हो रही है, जिसे नए संवत्सर का पहला दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन नई शुरुआत, शुभ संकल्प और पूजा-पाठ के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नव वर्ष के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और साल भर सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में सकारात्मकता और सफलता के द्वार खुल सकते हैं।
हिंदू नव वर्ष या किसी भी नई शुरुआत पर भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान-बुद्धि के देवता कहा जाता है। मान्यता है कि नए वर्ष की शुरुआत में उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह पूजा सालभर सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए भी शुभ मानी जाती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा घास भगवान गणेश को बेहद प्रिय होती है। नव वर्ष के पहले दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें 21 गांठ दूर्वा अर्पित करें। पूजा के समय “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कामों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है।
नए साल के दिन घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर और थोड़ा सा घी मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भी शुभ माना जाता है। स्वास्तिक को मंगल और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर के प्रवेश द्वार पर बनाने से नकारात्मकता दूर रहती है और घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहता है।
अगर कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानियों या कर्ज से जूझ रहा है, तो हिंदू नव वर्ष के दिन ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस स्तोत्र के पाठ से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आय के नए रास्ते खुलने लगते हैं।
नव वर्ष की शुरुआत में भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है।
ॐ गं गणपतये नमः
ॐ ग्लौम गौरी पुत्र, वक्रतुंड, गणपति गुरु गणेश।
ग्लौम गणपति, ऋद्धि पति, मेरे दूर करो क्लेश।।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग