12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष की शुरुआत इस भगवान की पूजा से करें, साल भर बनी रहेगी सुख-समृद्धि, जानिए कुछ विशेष उपाय

Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार नए संवत्सर की शुरुआत का पावन अवसर होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और साल भर सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में नव वर्ष के पहले दिन कुछ विशेष उपाय करना बेहद शुभ माना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 12, 2026

Hindu Nav Varsh 2026, हिंदू नव वर्ष पर गणेश पूजा के उपाय,

Nav Samvatsar 2026 ke upay|फोटो सोर्स- Freepik

Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष की शुरुआत इस वर्ष 19 मार्च से हो रही है, जिसे नए संवत्सर का पहला दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन नई शुरुआत, शुभ संकल्प और पूजा-पाठ के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नव वर्ष के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और साल भर सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में सकारात्मकता और सफलता के द्वार खुल सकते हैं।

नव वर्ष पर गणेश पूजा का विशेष महत्व

हिंदू नव वर्ष या किसी भी नई शुरुआत पर भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान-बुद्धि के देवता कहा जाता है। मान्यता है कि नए वर्ष की शुरुआत में उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह पूजा सालभर सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए भी शुभ मानी जाती है।

जानें कुछ विशेष उपाय

21 गांठ दूर्वा अर्पित करने की परंपरा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा घास भगवान गणेश को बेहद प्रिय होती है। नव वर्ष के पहले दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें 21 गांठ दूर्वा अर्पित करें। पूजा के समय “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कामों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है।

मुख्य द्वार पर बनाएं सिंदूर का स्वास्तिक

नए साल के दिन घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर और थोड़ा सा घी मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना भी शुभ माना जाता है। स्वास्तिक को मंगल और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर के प्रवेश द्वार पर बनाने से नकारात्मकता दूर रहती है और घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहता है।

ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ

अगर कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानियों या कर्ज से जूझ रहा है, तो हिंदू नव वर्ष के दिन ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस स्तोत्र के पाठ से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आय के नए रास्ते खुलने लगते हैं।

भगवान गणेश के विशेष मंत्र

नव वर्ष की शुरुआत में भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है।

ॐ गं गणपतये नमः

ॐ ग्लौम गौरी पुत्र, वक्रतुंड, गणपति गुरु गणेश।
ग्लौम गणपति, ऋद्धि पति, मेरे दूर करो क्लेश।।

ये भी पढ़ें

Hindu Nav Varsh 2026 Rashifal: हिंदू नववर्ष 2026 राशिफल गुरु होंगे वर्ष के राजा, मंगल मंत्री, जानें मेष से मीन तक किस राशि का चमकेगा भाग्य
राशिफल
2026, navvarsh 2026 impact, , hindu new year 2026 rashifal,

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Mar 2026 04:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Hindu Nav Varsh 2026: नव वर्ष की शुरुआत इस भगवान की पूजा से करें, साल भर बनी रहेगी सुख-समृद्धि, जानिए कुछ विशेष उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chaitra Navratri Calendar 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026: घटस्थापना से राम नवमी तक पूजा, रंग और भोग की पूरी जानकारी

Chaitra Navratri 2026 Navdurga calendar with dates colors and bhog
धर्म और अध्यात्म

Shukra Gochar : अप्रैल 2026 में चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, शुक्र का महा गोचर बरसाएगा धन

Venus Transit April 2026
धर्म/ज्योतिष

Rashifal 13 March : आज का राशिफल 13 मार्च 2026: शुक्रवार को इन राशियों पर रहेगी मां वैभव लक्ष्मी की विशेष कृपा

आज का राशिफल 13 मार्च 2026:
राशिफल

Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा का डोली में आगमन शुभ या अशुभ? जानें किन राशियों को होगा फायदा

19 March Chaitra Navratri 2026, Chaitra Navratri
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Tarot Rashifal 13 March 2026: आज मेष-मिथुन को विवाद से सावधान रहने की सलाह, कर्क-तुला को सफलता के संकेत, जानें 12 राशियों का भविष्य

13 March 2026, aaj ka horoscope, aaj ka rashifal,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.