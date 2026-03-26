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Venus Jupiter Alignment 2026 : शुक्र-बृहस्पति का दुर्लभ योग: 27 मार्च से खुल रहा है कुबेर का खजाना, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन, मिलेगा बड़ा फायदा

Venus Jupiter Alignment 2026 : 27 मार्च 2026 को शुक्र और बृहस्पति का दुर्लभ योग इन 4 राशियों के लिए धन, करियर और सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। जानिए क्या आपकी राशि भी शामिल है और कैसे मिलेगा लाभ।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 26, 2026

Venus Jupiter Alignment 2026

Venus Jupiter Alignment 2026 : 27 मार्च 2026 को कौन सी राशि लकी है (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Venus Jupiter Alignment 2026 : 27 मार्च 2026 ये कोई आम तारीख नहीं है। ज्योतिष के मैदान में कुछ ऐसा होने जा रहा है, जिसे बस हर दिन नहीं देखा जाता। ग्रहों की एक अनोखी चाल बनने वाली है, और कुछ राशियों के लिए तो ये वक्त अचानक कुबेर की तिजोरी खुलने जैसा रहेगा। अगर आप पैसों की टेंशन में लंबे वक्त से लगे हैं, तो अब कमर कस लें। शुक्र, यानी पैसा और ऐशो-आराम के कारक, और बृहस्पति, जो हमेशा विस्तार और ग्रोथ का काम करते हैं इन दोनों का मिलन अब आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ ला सकता है, जिसका शायद आपने सपना भी नहीं देखा था।

किस्मत बदलने वाली है इन 4 राशियों की

वृषभ (Taurus): अब मेहनत के बदले रिटर्न का समय

आज तक बस सब्र और कड़ी मेहनत लगी रही, लेकिन 27 मार्च के बाद आपको इसका फल मिलेगा। शुक्र आपके लिए मेष में प्रवेश कर रहे हैं इससे पुराने रुकावट वाले काम अब तेज़ी से पूरे होने लगेंगे।

क्या बदलने वाला है: निवेश से तगड़ा मुनाफा दिख सकता है। कोई अटका ज़मीन या प्रॉपर्टी वाला मामला है, वहां से भी पैसा आ सकता है।

सलाह: दिल की सुनिए और अच्छे मौकों को हाथ से जाने मत दीजिए।

सिंह (Leo): नौकरी और कारोबार में बड़ा उछाल

ये वक्त आपके लिए गोल्डन चांस बनने जा रहा है। सूर्य और शुक्र की जुगलबंदी आपके करियर को एकदम हाई-गियर में डाल देगी।

क्या स्पेशल होगा: ऑफिस में आपकी बात मानी जाएगी, प्रमोशन या दोगुनी इन्कम देने वाला बढ़िया ऑफर आ सकता है।

सुझाव: अपनी लीडरशिप दिखाईए लोग आपके टैलेंट के कायल हो जाएंगे।

वृश्चिक (Scorpio): अचानक धनवर्षा

आपके लिए ये समय वाकई सरप्राइज से भरा रहेगा। पैसों का कोई रास्ता, जिससे उम्मीद छोड़ चुके थे, अब वहीं से फायदेमंद खबर मिल सकती है।

क्या होने जा रहा है: पुराना डूबा पैसा वापसी, या फिर घर से जुड़ी संपत्ति में लाभ। साइड बिजनेस भी अचानक उछाल ले सकता है।

टिप: आज ही एक्टिव हो जाइए, कॉशियल मत बनिए लक्ष्मी कब दरवाजा खटखटा दें, कौन जानता है।

मकर (Capricorn): तप का असली फल

आपने मेहनत की है, अब उसका पूरा फल मिलने के दिन करीब हैं। शनि और बृहस्पति की दया से संघर्ष खत्म और आराम शुरू।

क्या खास: लंबे समय से किया निवेश अब रिटर्न देने लगेगा। व्यापार में बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जो आगे चलकर आपको सिक्योरिटी देगी।

टिप: अपनी रणनीति पर भरोसा रखिए। यही आपकी असली ताकत है।

तो ये 27 मार्च इतना खास क्यों?

असल में, शुक्र का मेष में गोचर और बृहस्पति की खास नजर इन चार राशियों की किस्मत में नया जोश भर देता है। मंगल के साथ शुक्र की जुगलबंदी पैसों के दरवाजे खोल देती है और ऐसी वेल्थ विंडो हर साल नहीं मिलती।

एक बात याद रखें अवसर आएंगे, लेकिन चूक गए तो फिर वापसी नहीं। 27 मार्च के बाद जो भी मौका मिले, छोटा न समझें और तुंरत फैसला लें। यही टाइम है आगे बढ़ने का।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Grah Gochar

Published on:

26 Mar 2026 05:30 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Venus Jupiter Alignment 2026 : शुक्र-बृहस्पति का दुर्लभ योग: 27 मार्च से खुल रहा है कुबेर का खजाना, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन, मिलेगा बड़ा फायदा

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