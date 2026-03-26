Venus Jupiter Alignment 2026 : शुक्र-बृहस्पति का दुर्लभ योग: 27 मार्च से खुल रहा है कुबेर का खजाना, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन, मिलेगा बड़ा फायदा

Venus Jupiter Alignment 2026 : 27 मार्च 2026 ये कोई आम तारीख नहीं है। ज्योतिष के मैदान में कुछ ऐसा होने जा रहा है, जिसे बस हर दिन नहीं देखा जाता। ग्रहों की एक अनोखी चाल बनने वाली है, और कुछ राशियों के लिए तो ये वक्त अचानक कुबेर की तिजोरी खुलने जैसा रहेगा। अगर आप पैसों की टेंशन में लंबे वक्त से लगे हैं, तो अब कमर कस लें। शुक्र, यानी पैसा और ऐशो-आराम के कारक, और बृहस्पति, जो हमेशा विस्तार और ग्रोथ का काम करते हैं इन दोनों का मिलन अब आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ ला सकता है, जिसका शायद आपने सपना भी नहीं देखा था।