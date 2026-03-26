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राशिफल

Horoscope Today 27 March 2026: चंद्रमा कर्क राशि में, करियर-धन में बड़ा बदलाव, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

Aaj ka Rashifal : 27 मार्च 2026 का राशिफल जानें। चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, जिससे करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य में बड़े बदलाव के संकेत हैं। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ें।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Mar 26, 2026

Horoscope Today 27 March 2026

Horoscope Today 27 March 2026 : 27 मार्च 2026 राशिफल: चंद्रमा कर्क राशि में, इन राशियों को मिलेगा धन और सफलता (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Horoscope Today 27 March 2026 : 27 मार्च 2026 का दिन ज्योतिष के अनुसार बेहद खास रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। यह परिवर्तन भावनात्मक संतुलन, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। कुछ राशियों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, तो कुछ को प्रेम और रिश्तों में स्पष्टता प्राप्त होगी। अगर आप अपने दिन की सही शुरुआत करना चाहते हैं, तो जानें आज का राशिफल और तैयार रहें आने वाले अवसरों के लिए। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए आज के राशिफल (Aaj ka Rashifal में आपके लिए क्या लिखा है।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi 27 March 2026)

मेष राशि वालों का दिन आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इसलिए बेकार की बातों पर ध्यान ना दें। नौकरी पेशा जातकों का काम पर पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा। व्यापारियों को योजनाओं से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आपकी आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता मजबूत होगी लेकिन अपने व्यवहार पर ध्यान दें और साथ काम करने वाले लोगों को भी महत्व दें। वैवाहिक जीवन में किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Horoscope Today Vrishabh Rashi)

वृषभ राशि वालों का दिन आज अच्छा रहेगा और अपने भीतर सकारात्मकता महसूस करेंगे। आपमें आकर्षण रहेगा, जो परिवार के सदस्यों को बात सुनने के लिए विवश करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आमदनी अच्छी होगी और खर्चे भी हल्के रहेंगे लेकिन आवश्यक कार्यों पर अधिक खर्च हो सकता है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम जीवन अच्छा बीतेगा और पार्टनर से दिल की बात कहेंगे। दांपत्य जीवन वालों को प्यार और रोमांस का मौका मिलेगा।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Horoscope Today Mithun Rashi)

मिथुन राशि वालों का दिन आज अच्छा रहने वाला है और आप काम पर अच्छे से ध्यान देंगे तो आपके प्रयास रंग लाएंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत सफल होगी और आपके पास धन का आगमन होगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी वजह से तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ वालों के प्रेम में वृद्धि होगी और सुख की प्राप्ति होगी। नया मोबाइल या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं।

कर्क राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi 27 March 2026)

कर्क राशि वालों का दिन आज अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने समय से चली आ रही परेशानियों से किसी अधिकारी की मदद से मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास बहुत कुछ कहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी और बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, बच्चों को लेकर जरूरी बातचीत कर सकते हैं। घरेलू काम के सिलसिले में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और पिता का सहयोग मिलेगा।

राशिफल सिंह राशि (Horoscope Today Singh Rashi)

सिंह राशि वालों का दिन आज कई मायनों में अच्छा रहने वाला है। काफी दिनों से चली आ रही पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों पर अधिक ध्यान देंगे। कामकाज की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव अधिक रहेगा इसलिए बीच-बीच में आराम भी करें। व्यापारियों को काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे हासिल होंगे और कोई ऑर्डर भी मिल सकता है। लव लाइफ वालों को कुछ परेशानियां सकती हैं लेकिन बातचीत से स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi 27 March 2026)

कन्या राशि वालों का दिन आज अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और उनके साथ मिलकर भविष्य की कुछ बड़ी योजनाओं पर काम करेंगे। लव लाइफ वालों को कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी तेज बुद्धि और समझदारी बहुत काम आएगी। व्यापारी वर्ग को भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है, दिनभर व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। सरकार को समय पर टैक्स देते रहें अन्यथा सरकारी कार्रवाई हो सकती है।

राशिफल तुला राशि (Horoscope Today Tula Rashi)

गणेशजी कहते हैं कि आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा। आप पर काम का बोझ भी कुछ अधिक रहेगा इसलिए स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें अन्यथा बीमार पड़ने के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में कड़ा रवैया अपनाना ठीक नहीं है। शांति से काम लें। प्रेम जीवन जीने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिजनों से अपने प्रिय के बारे में बात करेंगे। काम के सिलसिले में अधिक मेहनत करने पर जोर देना सही रहेगा। बिजनेस में बड़े लोगों से संबंध बनेंगे।

वृश्चिक राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

वृश्चिक राशि वालों का दिन आज मध्यम फलदायी रहने वाला है है। बेवजह की बातों छोड़कर अपने काम पर ध्यान देंगे तो फायदे में रहेंगे। लव लाइफ वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। सिंगल जातक किसी खास व्यक्ति को कविता लिखकर प्रपोज कर सकते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, उनका वैवाहिक जीवन प्यार भरा रहेगा। जो लोग काम के सिलसिले में कार्यरत हैं, उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है।

धनु राशि राशिफल (Horoscope Today Dhanu Rashi)

धनु राशि वाले आज कुछ पुरानी यादें ताजा करेंगे। किसी पुराने मित्रों से बात होगी और मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। प्रफेशनल और पर्सनल लाइफ में किसी का ज्यादा बातूनी रवैया आपको परेशान कर सकता है। व्यापारियों को आज अच्छे नतीजे मिलेंगे और योजनाओं की वजह से आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा वालों की मेहनत रंग लाएगी और अधिकारियों से संबंध मधुर रहेंगे। दैनिक व्यापारियों को कोई नया काम करने से लाभ होगा। लव लाइफ वालों को किसी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi 27 March 2026)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुछ अटके हुए कार्य बन जाने से आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाकर रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कारोबार तेज गति से आगे बढ़ेगा और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। दांपत्य जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा और संतान के भविष्य को लेकर कुछ ठोस निर्णय दे सकते हैं।। लव लाइफ वालों को खुशखबरी मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के छोटे सदस्य आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और कोई शुभ समाचार मिलेगा।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi 27 March 2026)

कुंभ राशि वालों का दिन आज अच्छा रहेगा। धन आगमन का योग बनेगा, जिससे आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। बैंक से कर्ज लेकर कोई नया काम करने का विचार करने की योजना बना रहे हैं तो समय शुभ रहेगा। परिवार में सुख-समृद्धि रहेगी और सभी सदस्य एक-दूसरे की मदद करेंगे। लव लाइफ वालों के आज किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं। पिता के संपर्कों से आपका मनोबल मजबूत रहेगा, जिससे कार्य सफल होंगे।

राशिफल मीन राशि (Horoscope Today Meen Rashi)

मीन राशि वाले आज कुछ नया करना चाहेंगे। कामकाज को लेकर आपके इरादे सुबह से ही मजबूत रहेंगे और अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों की स्थिति आज ठीक रहेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आमदनी अच्छी होने से मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। भाइयों की बीच रिश्ते अच्छे होंगे और किसी जरूरी कामकाज में एक दूसरे का साथ देंगे। किसी प्रियजन के आने से परिवार में मौज मस्ती का माहौल रहेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

26 Mar 2026 03:40 pm

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