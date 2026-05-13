Aaj Ka Rashifal 13 May 2026: अपरा एकादशी के शुभ संयोग में तुला से मीन तक जानें शुभ रंग, अंक और कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj Ka Rashifal 13 May 2026: बुधवार, 13 मई 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। आज अपरा एकादशी व्रत के पावन अवसर पर राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है, जिसका प्रभाव कई राशियों के जीवन पर सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। साथ ही बुध ग्रह का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश बुद्धि, करियर, व्यापार और संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए तुला से मीन राशि तक का आज का राशिफल, शुभ रंग, शुभ अंक और सफलता के खास संकेत।