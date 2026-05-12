Horoscope Tomorrow 13th May 2026 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहेगा दिन, जानें उपाय और सावधानियां

Horoscope Tomorrow 13th May 2026 : बुधवार, 13 मई 2026 का राशिफल धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज अपरा एकादशी व्रत, राजयोग, पंचक तथा बुध ग्रह के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। दिनभर चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे आध्यात्म, संवेदनशीलता और रचनात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा। शुभ चौघड़िया में मांगलिक एवं शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जबकि राहुकाल और दिशा शूल का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए आज का राशिफल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी।