12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Horoscope Tomorrow 13th May 2026 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहेगा दिन, जानें उपाय और सावधानियां

Kal Ka Rashifal 13 May 2026, Horoscope Tomorrow : बुधवार को अपरा एकादशी, राजयोग और बुध के कृत्तिका नक्षत्र प्रवेश का विशेष संयोग बन रहा है। जानें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का स्वास्थ्य, प्रेम, करियर, व्यापार और उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

डा. अनीष व्यास

May 12, 2026

Horoscope Tomorrow 13th May 2026

Horoscope Tomorrow 13th May 2026 : कल का राशिफल: मीन राशि में चंद्रमा का असर, इन 6 राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Horoscope Tomorrow 13th May 2026 : बुधवार, 13 मई 2026 का राशिफल धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज अपरा एकादशी व्रत, राजयोग, पंचक तथा बुध ग्रह के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। दिनभर चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे आध्यात्म, संवेदनशीलता और रचनात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा। शुभ चौघड़िया में मांगलिक एवं शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जबकि राहुकाल और दिशा शूल का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए आज का राशिफल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी।

कल का राशिफल तुला (Tula Rashifal)

आर्थिक नुकसान की आशंका है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। प्रेम और व्यापार करीब-करीब ठीक है। शनिदेव की अराधना करते रहें।
उपाय: शनिदेव की आराधना करें तथा काले तिल का दान करें।

कल का राशिफल वृश्चिक (Vrishchik Rashifal)

स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। प्रेम की स्थिति अच्छी नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब-करीब ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।
उपाय: काली वस्तुओं का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कल का राशिफल धनु (Dhanu Rashifal)

चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन परेशान रहेगा। आंखों में या सिर में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य और प्रेम मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है। भगवान शिव की अराधना करते रहें।
उपाय: भगवान शिव की आराधना करें तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कल का राशिफल मकर (Makar Rashifal)

आर्थिक मामले सुलझेंगे। प्रेम और व्यापार उतना नहीं रहेगा जितना आप समझ रहे हैं। मां काली की अराधना करते रहें।
उपाय: मां काली की आराधना करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं।

कल का राशिफल कुंभ (Kumbh Rashifal)

शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा लेकिन परिणाम उतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। सीने में विकार की आशंका है। व्यापार रुक-रुक कर चलेगा। प्रेम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। गणेश जी की अराधना करते रहें।
उपाय: मां काली की आराधना करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं।

कल का राशिफल मीन (Meen Rashifal)

भाग्य साथ देगा फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम खटपट वाला रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब-करीब आप ठीक है। भगवान शिव की अराधना करते रहें।
उपाय: भगवान शिव की आराधना करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें।

ये भी पढ़ें

Nirjala Ekadashi 2026: एक व्रत और 24 एकादशियों का पुण्य, जानें क्यों है यह सबसे कठिन और फलदायी
धर्म और अध्यात्म
Nirjala Ekadashi 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

12 May 2026 02:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Horoscope Tomorrow 13th May 2026 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहेगा दिन, जानें उपाय और सावधानियां

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kal Ka Rashifal 13 May 2026: अपरा एकादशी पर राजयोग, बुध गोचर से मेष से कन्या तक इन राशियों पर बड़ा असर

Kal Ka Rashifal 13 May 2026
राशिफल

Daily Horoscope 12 May 2026: मेष, मिथुन, सिंह, धनु और कुम्भ राशि को मिल सकता है भाग्य का भरपूर साथ, करियर और धन लाभ के बन रहे योग

Aaj Ka Rashifal
राशिफल

साप्ताहिक राशिफल 11-17 मई 2026: इन राशियों को मिल सकता है धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता

Weekly Horoscope, Weekly Rashifal
राशिफल

Surya Gochar Rashifal: 15 मई से इन 6 राशियों पर आ सकता है संकट, सूर्य-राहु-केतु का खतरनाक संयोग बढ़ाएगा मुश्किलें

Surya gochar 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 11 मई को मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.