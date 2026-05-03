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Surya Nakshatra Transit: 15 दिन का महा गोचर, सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में आते ही खुलेंगे सफलता के द्वार,इन 4 राशियों को मिलेगा तगड़ा लाभ

Surya Gochar 2026: ग्रहों के राजा सूर्य जब अपने ही स्वामित्व वाले कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव बेहद खास माना जाता है। इस दौरान कुछ राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। आइए जानते हैं इस गोचर का पूरा प्रभाव और किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

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भारत

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MEGHA ROY

May 03, 2026

Surya Nakshatra Transit 2026

Surya Krittika Nakshatra Transit benefits for zodiac signs|Chatgpt

Surya Nakshatra Transit in May: मई का यह समय ज्योतिष दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन एक शक्तिशाली ऊर्जा परिवर्तन लेकर आता है। जब ग्रहों के राजा सूर्य अपने ही स्वामित्व वाले कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के आत्मबल, करियर और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है। 11 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलने वाला यह गोचर कई लोगों के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। इस दौरान रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत बनते हैं। खासतौर पर कुछ राशियों के लिए यह समय तरक्की, धन लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं इस गोचर का पूरा प्रभाव और किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

Surya Gochar Effect: अगले 15 दिन देंगे बड़ा फायदा, पैसा और प्रमोशन के योग

कर्क राशि-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी।

सिंह राशि- करियर में नई ऊंचाइयां

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर करियर के नए रास्ते खोल सकता है। लंबे समय से यदि आप प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह समय आपके नेतृत्व कौशल को निखारने का भी है, इसलिए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं।

वृश्चिक राशि- धन लाभ और सफलता

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ रहेगा। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है और रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी समाधान मिल सकता है। आपका साहस और आत्मबल बढ़ेगा, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे।

मीन राशि- भाग्य का मिलेगा साथ

मीन राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्योदय का संकेत दे रहा है। रुके हुए कामों में तेजी आएगी और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और नए संबंध बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। यह समय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है।

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May 2026 Rashifal Tarot

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राशिफल 2026

tula rashifal

Published on:

03 May 2026 09:37 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Surya Nakshatra Transit: 15 दिन का महा गोचर, सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में आते ही खुलेंगे सफलता के द्वार,इन 4 राशियों को मिलेगा तगड़ा लाभ

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