Surya Nakshatra Transit: 15 दिन का महा गोचर, सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में आते ही खुलेंगे सफलता के द्वार,इन 4 राशियों को मिलेगा तगड़ा लाभ

Surya Nakshatra Transit in May: मई का यह समय ज्योतिष दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन एक शक्तिशाली ऊर्जा परिवर्तन लेकर आता है। जब ग्रहों के राजा सूर्य अपने ही स्वामित्व वाले कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के आत्मबल, करियर और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है। 11 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलने वाला यह गोचर कई लोगों के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। इस दौरान रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत बनते हैं। खासतौर पर कुछ राशियों के लिए यह समय तरक्की, धन लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं इस गोचर का पूरा प्रभाव और किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है।