Weekly Rashifal 3 May to 9 May 2026 :  साप्ताहिक राशिफल 3–9 मई: किसे मिलेगा पैसा, किसे रहना होगा सावधान?

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा। हफ्ते की शुरुआत से ही अच्छे समाचार मिलने लगेंगे। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मिली जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों की तरफ से सराहना मिलने से मन खुश होगा। महिलाएं पूजा-पाठ या धार्मिक कार्यों में अधिक लगी रहेंगी। भगवान के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के बीच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहायता मिलेगी, जिससे आपके लंबे समय से चले आ रहे विवाद सुलझ जाएंगे। शत्रु इस सप्ताह आपसे दूर ही रहेंगे।