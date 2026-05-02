Rashifal 3 May 2026: त्रिपुष्कर योग में वृषभ और मकर की चमकेगी किस्मत, मिथुन, धनु, कुंभ और कर्क रहें सावधान

Aaj Ka Rashifal 3 May 2026: 3 मई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर, आडल, वरीयान और परिघ जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा। ये ग्रह संयोग जहां कुछ लोगों के लिए सफलता और धन लाभ के द्वार खोल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों के लिए चुनौतियां भी ला सकते हैं। खासतौर पर वृषभ और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से 3 मई 2026 का पूरा राशिफल और आपका दिन कैसा रहेगा।