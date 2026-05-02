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Rashifal 3 May 2026: त्रिपुष्कर योग में वृषभ और मकर की चमकेगी किस्मत, मिथुन, धनु, कुंभ और कर्क रहें सावधान

Aaj Ka Rashifal 3 May 2026: 3 मई 2026 को बन रहे त्रिपुष्कर समेत कई शुभ योग कुछ राशियों के लिए खास लाभ लेकर आ रहे हैं। वृषभ और मकर की किस्मत चमक सकती है, जबकि मिथुन, धनु, कुंभ और कर्क को आज थोड़ा संभलकर चलना होगा।

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भारत

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MEGHA ROY

May 02, 2026

Daily Horoscope 3 May 2026

आज का राशिफल 3 मई 2026| Chatgpt

Aaj Ka Rashifal 3 May 2026: 3 मई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर, आडल, वरीयान और परिघ जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा। ये ग्रह संयोग जहां कुछ लोगों के लिए सफलता और धन लाभ के द्वार खोल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों के लिए चुनौतियां भी ला सकते हैं। खासतौर पर वृषभ और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से 3 मई 2026 का पूरा राशिफल और आपका दिन कैसा रहेगा।

मेष राशिफल (Aries Aaj Ka Rashifal)

कार्य का तनाव रह सकता है। उच्च अधिकारियों की तरफ से संपूर्ण समर्थन मिलेगा। व्यवस्थाओं पर मजबूत पकड़ से विरोधी कमजोर होंगे। नया घर या वाहन खरीदने की योजनाओं को परिवार का सहयोग मिलेगा।

कलर: महरून
नंबर: 6

वृषभ राशिफल (Taurus Aaj Ka Rashifal)

आर्थिक योजनाओं को आशा से ज्यादा सहयोग मिलने से धन लाभ की स्थिति बनेगी। रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में बाधाएं दूर होंगी। मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी।

कलर: येलो
नंबर: 4

मिथुन राशिफल (Gemini Aaj Ka Rashifal)

छोटी-छोटी कठिनाइयां दिन को परिश्रम और संघर्ष से पूर्ण बना सकती हैं। मित्रों का सहयोग मिलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। कूटनीति और जोड़-तोड़ से काम निकालना होगा।

कलर: ब्राउन
नंबर: 9

कर्क राशिफल (Cancer Aaj Ka Rashifal)

उत्साहित रहेंगे। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। नकारात्मक लोगों की प्रशंसा के मोह से बचना होगा। नियमों की नई व्याख्या करके श्रेष्ठ बुद्धि कौशल का परिचय दे सकते हैं। परिवार के साथ संबंध सुधारने होंगे।

कलर: डार्क ब्राउन
नंबर: 8

सिंह राशिफल (Leo Aaj Ka Rashifal)

कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में आने से सामान्य से बेहतर दिन रहेगा। दूसरों से अनुशासन की पालना करवाने में व्यवहार कठोर हो सकता है। पुराने मित्रों से मिलने के संयोग बनेंगे। जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता महसूस करेंगे।

कलर: कॉपर
नंबर: 1

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope Today)

उत्साह के साथ कार्यों से परिणाम पाने और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर रहेगा। जिम्मेदारी बढ़ सकती हैं। आलोचनाओं को सहज तरीके से लेना होगा। भावनात्मक संबंधों को संवेदनशील तरीके से संभालने की आवश्यकता रहेगी।

कलर: पर्पल
नंबर: 3

तुला राशिफल (Libra Horoscope Today)

कला और साहित्य से जुड़े लोगों में सक्रियता बढ़ेगी। सार्थक परिणाम पाने के लिए प्रयत्नशील रहने का समय है। कार्यों के गतिरोध को अधिक मेहनत से दूर करना होगा। नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें।

कलर: लाइट ब्ल्यू
नंबर: 4

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। भावनाओं को कार्यों पर हावी होने से रोकना होगा। दूसरों पर ज्यादा निर्भरता तनाव का कारण बन सकती है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर दिन है।

कलर: कॉफी
नंबर: 2

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पूर्व में लिए गए संकल्प पूरे करने में बाधाएं महसूस करेंगे। आकस्मिक खर्च पूरी व्यवस्था को परेशानी में डाल सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में सही समय पर मदद मिलने से चिंताएं दूर होंगी।

कलर: गोल्डन
नंबर: 1

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मेहनत का परिणाम तुरंत मिलने से उत्साहित रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में अपनी बात कहने के अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत का फल अच्छे रिजल्ट के रूप में आने की संभावना बन रही है।

कलर: डार्क ग्रीन
नंबर: 6

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना बनाते और परिश्रम करते नजर आएंगे। उत्साह में गलतियां करने से बचना होगा। भावनात्मक संबंधों के प्रति ज्यादा अनुराग दिखाना परेशानी का कारण बन सकता है।

कलर: पीच
नंबर: 9

मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पूर्व में बनी योजनाओं को संशोधित करना पड़ सकता है। यात्रा लाभकारी रहेगी। स्थान परिवर्तन से तनाव कम होंगे। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। भाई-बहनों से बातचीत सुखद रह सकती है।

कलर: पिंक
नंबर: 5

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Updated on:

02 May 2026 12:32 pm

Published on:

02 May 2026 12:15 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 3 May 2026: त्रिपुष्कर योग में वृषभ और मकर की चमकेगी किस्मत, मिथुन, धनु, कुंभ और कर्क रहें सावधान

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