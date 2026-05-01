Shani Dev Rashifal Effect: किस राशि में शनि कैसे देते हैं फल? जानिए आपकी राशि पर शनि का पूरा प्रभाव

Shani Dev Lucky Rashi: शनि देव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष में शनि का प्रभाव बेहद गहरा और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन में अनुशासन, मेहनत और परीक्षा से जुड़ा होता है। हर राशि पर शनि का असर अलग-अलग तरीके से देखने को मिलता है, किसी के लिए यह सफलता का मार्ग खोलता है तो किसी के लिए चुनौतियां लेकर आता है। शनि की स्थिति और गोचर व्यक्ति के करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपकी राशि पर शनि देव किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं।