Ank Jyotish May 2026: मई 2026 में इन 5 मूलांक वालों को मिल सकता है पैसा, प्रमोशन और सफलता

अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो मई में आपका आत्मविश्वास अलग ही लेवल पर रहेगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटी की खूब चर्चा होगी। काफी दिनों से रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे। बस एक बात अहंकार आपके अच्छे समय में टांग न अड़ाए और जल्दी में कोई फैसला न लें, वरना नुकसान हो सकता है।