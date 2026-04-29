Shukra Gochar Mrigashira Nakshatra 2026: मृगशिरा नक्षत्र में बदलेंगे भाग्य के संकेत, मेष-वृषभ-तुला सहित इन राशियों की खुलेगी किस्मत

Shukra Gochar Mrigashira Nakshatra 2026: शुक्र गोचर 2026 ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह गोचर सुख, प्रेम, धन और भौतिक सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति में बड़ा बदलाव लेकर आता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 8 मई 2026, शुक्रवार को रात 09:51 बजे शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र मंगल के स्वामित्व में आता है, जो ऊर्जा, साहस और कर्म का प्रतीक है। ऐसे में शुक्र का यह गोचर भोग-विलास और सक्रिय ऊर्जा के बीच एक खास संतुलन स्थापित करता है। माना जा रहा है कि इसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और नए अवसर लेकर आएगा।