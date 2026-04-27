May 2026 Tips: सही टाइमिंग से चमकेगी किस्मत, गुरु- शुक्र और शनि के असर में जानें इस महीने भाग्य बढ़ाने के 3 आसान उपाय

May 2026 Tips: मई 2026 का महीना सामान्य नहीं बल्कि “टाइमिंग-ड्रिवन” ऊर्जा लेकर आ रहा है। इस समय गुरु और शुक्र का मिथुन राशि में प्रभाव बातचीत, फैसलों और छोटे-छोटे कदमों को भी बड़ा असर देने वाला बना देता है। वहीं शनि मीन राशि में रहकर हर काम का परिणाम तुरंत नहीं तो स्पष्ट रूप से दिखाने की स्थिति में है। राहु-केतु के प्रभाव से इस दौरान की गई गलत या सही दोनों ही तरह की कोशिशें जल्दी सामने आ सकती हैं। ऐसे में यह महीना भाग्य बदलने से ज्यादा सही समय पर सही कदम उठाने की सीख देता है, क्योंकि यहां देरी भी नुकसान और सही निर्णय भी तेजी से फायदा दे सकता है।