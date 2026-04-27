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धर्म और अध्यात्म

बुद्ध पूर्णिमा से अधिक मास तक शुभ समय, विवाह-गृह प्रवेश और ग्रह गोचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जानिए व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

May 2026 Festival List: मई 2026 का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। यह पूरा महीना भक्ति, साधना और पुण्य कमाने का सुनहरा अवसर लेकर आता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 27, 2026

may vivah date 2026, griha pravesh may 2026

मई 2026 व्रत-त्योहार और शुभ मुहूर्त की पूरी लिस्ट|Chatgpt

May 2026 Vrat Tyohar List: मई 2026 का महीना ज्योतिष और धर्म के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है, जहां बुद्ध पूर्णिमा से शुभ संयोगों की शुरुआत होगी। इस पूरे महीने में व्रत-त्योहार, ग्रह गोचर और अधिक मास का दुर्लभ मेल देखने को मिलेगा, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। 17 मई से शुरू होने वाला अधिक ज्येष्ठ मास (पुरुषोत्तम मास) साधना, दान और पूजा-पाठ के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही, महीने की शुरुआत में विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के लिए कई शुभ मुहूर्त भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मई 2026 के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट और इस महीने के खास ज्योतिषीय संयोग।

Hindu Festival List May 2026: मई 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार

  • 1 मई (शुक्रवार) - बुद्ध पूर्णिमाभगवान बुद्ध की जयंती। इस दिन दान, ध्यान और सत्यनारायण पूजा का विशेष महत्व है।
  • 5 मई (मंगलवार) -संकष्टी चतुर्थीभगवान गणेश की पूजा कर जीवन की बाधाओं को दूर करने का दिन।
  • 13 मई (बुधवार) - अपरा एकादशीभगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है।
  • 14 मई (गुरुवार) - गुरु प्रदोष व्रतशाम के समय भगवान शिव की पूजा से स्वास्थ्य और सफलता की कामना की जाती है।
  • 16 मई (शनिवार) - शनि जयंती / अमावस्याभगवान शनि की पूजा और पितरों का तर्पण करने का अत्यंत शुभ दिन।
  • 17 मई (रविवार) - अधिक मास प्रारंभयह महीना पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति और साधना के लिए समर्पित होता है।
  • 23 मई (शनिवार) - मासिक दुर्गा अष्टमीमां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन।
  • 27 मई (बुधवार) - पद्मिनी एकादशीयह केवल अधिक मास में आती है और अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है।
  • 28 मई (गुरुवार) - अधिक प्रदोष व्रतभगवान शिव की विशेष पूजा का दिन।
  • 31 मई (रविवार) - अधिक पूर्णिमापवित्र स्नान और दान के लिए अत्यंत शुभ।

May Vivah Date 2026: शादी के शुभ मुहूर्त (17 मई से पहले ही)

  • 1 मई (शुक्रवार) - स्वाति नक्षत्र
  • 3 मई (रविवार) - अनुराधा
  • 5, 6 मई (मंगल/बुध)
  • 8 मई (शुक्रवार) - उत्तराषाढ़ा
  • 13, 14 मई (बुध/गुरु)

Griha Pravesh May 2026: गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन

  • 4 मई (सोमवार) -अनुराधा नक्षत्र
  • 8 मई (शुक्रवार) - उत्तराषाढ़ा
  • 13 मई (बुधवार) - उत्तर भाद्रपद

Adhik Maas 2026 Importance: अधिक मास का महत्व (17 मई - 15 जून)

अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, आत्मिक उन्नति और साधना का विशेष समय माना जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, बल्कि दान, जप, तप और पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की भक्ति सबसे अधिक फलदायी रहती है और उनके नाम का स्मरण जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यह अवधि व्यक्ति को बाहरी भागदौड़ से दूर होकर अपने भीतर झांकने, मन को शांत करने और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने का सुनहरा अवसर देती है।

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Published on:

27 Apr 2026 11:07 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / बुद्ध पूर्णिमा से अधिक मास तक शुभ समय, विवाह-गृह प्रवेश और ग्रह गोचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जानिए व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

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