बुद्ध पूर्णिमा से अधिक मास तक शुभ समय, विवाह-गृह प्रवेश और ग्रह गोचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जानिए व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

May 2026 Vrat Tyohar List: मई 2026 का महीना ज्योतिष और धर्म के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है, जहां बुद्ध पूर्णिमा से शुभ संयोगों की शुरुआत होगी। इस पूरे महीने में व्रत-त्योहार, ग्रह गोचर और अधिक मास का दुर्लभ मेल देखने को मिलेगा, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। 17 मई से शुरू होने वाला अधिक ज्येष्ठ मास (पुरुषोत्तम मास) साधना, दान और पूजा-पाठ के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही, महीने की शुरुआत में विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के लिए कई शुभ मुहूर्त भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मई 2026 के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट और इस महीने के खास ज्योतिषीय संयोग।