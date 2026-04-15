Malmas 2026 Date: साल 2026 में कब है ‘मलमास’? जानें नियम, क्या करें और क्या न करें

Malmas 2026 Date , Purushottam Maas 2026, Adhik Maas 2026 : क्या आप जानते हैं कि साल 2026 हमारी भक्ति और पूजा-पाठ के लिहाज से बेहद खास होने वाला है? इस साल अधिक मास लगने जा रहा है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास (Purushottam Maas 2026) या मलमास के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर तीसरे साल में आने वाला यह महीना भगवान विष्णु (श्री हरि) को अत्यंत प्रिय है।